توقف قلبه 30 دقيقة.. أطباء ينجحون في إنقاذ شاب عراقي من موت وشيك

أضافت الوزارة في بيان أن مريضاً عاد للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة"، لافتة إلى أن فريقاً مشتركاً من الأطباء والطواقم الطبية والتمريضية في طوارئ مستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية، تمكن من "إعادة الشاب (20 عاماً) للحياة"، بعد توقف قلبه.



أشار البيان كذلك إلى "عمل الإسعافات الأولية الفورية ومحاولات الإنعاش القلبي CPR والصدمات الكهربائية".



توقف قلبه 30 دقيقة

وأوضحت الصحة العراقية أن الفريق تمكن من إرجاع النبض والتنفس بنجاح، ليتم بعدها إحالته إلى مستشفى الديوانية التعليمي.



وقد يتوقف القلب عن نشاطه تماماً فجأة، نتيجة اضطراب في نظم القلب، ويؤدي ذلك إلى توقف التنفس، ويسبب فقدان وعي المصاب به، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة دون تلقي العلاج فوراً، وفقاً لـ"مايو كلينك".



ومن العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ الإنعاش القلبي الرئوي، وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ويمكن إنقاذ المريض إذا قدمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.



ويختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب، أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد، لكن قد تسبب النوبة القلبية تغيراً في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ، وفقاً للمصدر ذاته. -عربي بوست

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