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فلسطين: تاريخ شخصي.. صباغ يسرد مخططات الاحتلال وأكاذيبه

2/22/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول المؤلف كارل صباغ، إن تأسيس دولة إسرائيل ألحق ظلما فادحا بالفلسطينيين، وما كان لهذا الظلم أن يقع إلا من خلال نشر سلسلة من الأكاذيب ونشرها في بقاع العالم، ولم تنقطع هذه الأكاذيب حتى الآن.
جاء ذلك في كتاب "فلسطين: تاريخ شخصي" للمؤلف صباغ، والذي أصدره المركز القومي للترجمة، وقام بترجمته من اللغة الإنجليزية إلى العربية محمد سعد الدين زيدان، وتمت مراجعته من الدكتور محمد شاهين.
ويوضح صباغ أنه يروي في كتابه قصة عائلة صباغ ذات التاريخ الطويل في فلسطين، فيركز على تاريخ 400 سنة خلت، وهي مدة فيها من الأدلة الموثقة ما يثبت الوجود المتواصل للفلسطينيين، ومنهم أفراد عائلة صباغ، وأنهم الغالبية العظمى على أرض فلسطين.
ويعرف صباغ، وهو كاتب بريطاني من أصل فلسطيني، ونجل أهم المذيعين العرب في إذاعة "بي بي سي" في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين، نفسه، فيقول: "أنا كارل صباغ ابن عيسى خليل صباغ الذي غادر فلسطين للدراسة في بريطانيا، وصار أشهر المذيعين العرب في الإذاعة البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية".
يوجه صباغ في كلمة بعنون "تقدير وعرفان"، شكره لمن ساعده في بلورة أفكار هذا الكتاب، ومن وضع أمامه المعلومات، وأمدوه من دعم وتشجيع أثناء البحث والكتابة، وإلى ملهمه المفكر والكاتب والأكاديمي الفلسطيني "إدوارد سعيد"، مبينا أن سعيد كان في كتاباته يجمع المعلومات من كل حدب وصوب بحجم ضخم من الأدلة التي تكشف أصناف الظلم التي تعرض لها الفلسطينيون، واستعمل قلمه الجريء في هذا الشأن بلا مداهنة، على الرغم من المحاولات التي لا تنقطع لتكميم أي صوت يميط اللثام عن المأساة الفلسطينية.
استهل الكتاب بقصيدة شعرية لزوجة صباغ "سو" وهي بعنوان "نداء"، تقول فيها الشاعرة: "أقطع الضجيج كيما تجدُني/ ولتصمت الدبابة والبندقية/ ولتخرس أوامر الصراخ/ وصرخات التحدي والعويل والنحيب../ وألق السمع هنا/صوتي جد ضعيف/لعلك تسمعُه/أو علك تحتاج لتدنو أكثر/وتلقي تلك الحجارة عني بعيدا/لكن ارفق وتلطف/ إن وجدتني أنقذني/ ساعدني اتنفس/واجبر كسر ضلوعي/ولا تخدعني بحياة أو هي من قشة/ أحتاج قوتا وشرابا/ وبيتا أفني فيه حياتي/ عافية أريد وأملا وعملا/أريد الحب/فخذني في أحضانك/وضمني إلى قلبك/أنا السلام".
وفي تمهيده للكتاب، يقول صباغ "أنا ابن رجل فلسطيني، إلا أنني لا أحمل سوى القليل من الصفات التي ترتبط بالصور التقليدية المطبوعة في أذهان بعض الشعوب عن الفلسطينيين أو العرب، فأنا لست فقيرا، ولا كث اللحية، ولا أرطن بالإنجليزية، ولكن لي روح ترتبط بفلسطين ومع شعبها، والعجيب أن هذا الارتباط قد اختلج كياني في سني عمري الأولى، في وقت لم أكن أعلم فيه الكثير عن عائلتي وارتباطها بفلسطين، فأنا نشأت في أحضان أم إنجليزية، وترعرعت في جنوب لندن، غير أني كنت متعلقا بقراءة التاريخ، ومعرفة الطريقة التي قام بها مجموعة من اليهود، يدعون أنفسهم بالصهاينة، بتنصيب أنفسهم أمناء على تحويل دولة عربية إلى وطن لليهود، ضاربين برغبة الشعب الفلسطيني عرض الحائط".
ويضيف صباغ "والدي خرج من فلسطين إلى بريطانيا في الثلاثينيات من القرن العشرين، وذلك بعد أن تخرج من الكلية العربية في القدس، ولم يكن قد أتم عشرين عاما من عمره بعد، إلا أنه كذب بشأن سنه كي يلتحق بجامعة بريطانية ليدرس التاريخ، وتقدم بطلب للعمل مع "بي بي سي"، حين أعلنت عن رغبتها في توظيف كادر للإذاعة العربية، فعين فيها. عمل عيسى مذيعا وقارئا للنشرات الإخبارية، ثم أصبح منتجا للبرامج الإذاعية ومقدما لها".
ويضيف "عندما غادر أبي فلسطين للدراسة في بريطانيا، كان يعتقد أنه سيتمكن من زيارة وطنه في أي وقت يشاء؛ ويرى عائلته التي سكنت هذه الأرض على مر أجيال عديدة. فأصبحت فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى خاضعة لإدارة بريطانيا العظمى، وكانت عصبة الأمم قد أصدرت قرارا يلزم بريطانيا بمنح الحكم الذاتي تدريجيا لفلسطين، وكانت نسبة العرب فيها حين أوكلت هذه المهمة لبريطانيا تسعين بالمائة وصار والدي يتطلع إلى أن يصبح يوما ما مواطنا في دولة فلسطين المستقلة ذات الأغلبية العربية".
ويشير صباغ، رفع يوما شعار ماكر يقول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وهو شعار وضعه الصهيوني إسرائيل "زانجويل"، فتمكن هذا الشعار في أذهان الناس، وساعد على تشكيل انطباع خاطئ مفاده بأن فلسطين لم تكن مأهولة، وعندما قرر اليهود أن يثبتوا للرأي العام حقهم في أن تصبح دولة لهم. وقال "أليكس دي توقويفلي"، "إن قبول الكذبة البسيطة أسهل من قبول الحقيقة المعقدة".
ويشير المؤلف إلى ما قالته رئيسة وزراء إسرائيل العام 1970، "جولدا مائير": "لا حقيقة لوجود الشعب الفلسطيني"، وكما تمكن الطبيب "جونسون"، من دحض ما ادعاه الأسقف "بيركلي"، من أنه لا يمكننا التيقن من وجود أي شيء حين ضرب صخرة كبيرة بقدمه، فإن الشعب الفلسطيني -غير موجود على حد زعمهم.
وخلص صباغ إلى أن الفلسطينيين كانوا يشكلون أغلبية ساحقة منذ الوقت الذي بدأ فيه التعداد السكاني الموثق في تلك المنطقة حتى 1948، وقد بلغت نسبة الفلسطينيين في معظم الأحيان تسعين بالمائة. أما اليهود الذين كانوا يطالبون بأن يحكموا فلسطين في القرن العشرين، فلم يكن يربطهم بالمنطقة شيء سوى ديانة حكم أتباعها جزءا من المنطقة قبل حوالي "2000 أو 3000 عام"، ومن أجل إنشاء دولة فيها أقلية من غير اليهود بإجبار العديد من العائلات الفلسطينية العربية على مغادرة بيوتهم العام 1947-1948، ولا تفتأ إسرائيل حتى اللحظة تختلق الروايات التاريخية كي تخفي الظلم الذي وقع على الفلسطينيين.
في خاتمة الكتاب، يتحدث المؤلف عن التاريخ الشخصي لفلسطين وهو 1948، العام الأخير الذي أشرقت فيه شمس فلسطين الحقيقية -أي تلك المنطقة التي عرفها أهلها باسم فلسطين منذ مئات السنين، وقد نزلت بعد تلك السنة العديد من الحوادث الجسام، وزادت معها معاناة العرب الفلسطينيين الذي عاشوا بالأمس في مدن فلسطين وقراها، وهم الآن يسكنون المخيمات في شتات العالم.
ويتحدث صباغ عن المشاريع الصهيونية التي تهدف إلى احتلال جميع فلسطين، قائلا "اقترح بن جوريون بعد مرور أربعة أشهر على تأسيس دولة إسرائيل شن حملة عسكرية كبيرة للاستيلاء على الضفة الغربية، وكانت تابعة للأردن، في ذلك الحين، إلا أن الحكمة السياسية تراءت للمسؤولين الإسرائيليين على غير العادة وسوت ستة من الوزراء ضد الخطة، وعجز بن جوريون عن الحصول على أغلبية، ووصف هذا القرار بأنه سبب "المصائب للأجيال القادمة"".
يتابع المؤلف "استمرت الدول العربية المحيطة بإسرائيل في هذه الأثناء بتشديد ضغطها -على الجبهتين العسكرية والدبلوماسية- لإجبار إسرائيل على التراجع عن ظلمها الذي أوقعته بالفلسطينيين. وقد أصاب كل دولة من دول الطوق سهم من عدوانية إسرائيل وهمجيتها، بالإضافة إلى أنها ملزمة بالتأهب لتحمل مسؤولياتها تجاه العرب الفلسطينيين الذين يقاسون الأمرين في إسرائيل".
وفي العام 1956، هاجمت إسرائيل غزة "لما كانت تابعة لمصر"، واتجهت نحو قناة السويس بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا، اللتين اشتد حنقهما على جمال عبد الناصر بعد تأميمه القناة. إلا أن هبة الغضب الدولية أوقفت الاعتداء، وأرغمت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على سحب قواتها. بيد أن الحكومة الإسرائيلية لما يجف دمعها بعدُ على تضييع فرصة غزو الضفة الغربية في العام 1948، واستمر التوتر يتراكم بين إسرائيل وجيرانها العرب.
ويشير المؤلف إلى حرب الأيام الستة في العام 1967، التي بدأت بقصف جوي إسرائيلي استباقي على الأسطول الجوي المصري، وقواعد الجيش، واحتلت إسرائيل قطاع غزة وسيناء، فتحقق لها ما راودها قبل سنوات، وهو السيطرة على القدس والضفة الغربية، ثم توغلت في الأرض السورية، لتنتزع مرتفعات الجولان من سورية، وازداد هما إلى همه، إذ انضم بعد هذه الحوادث "275000"، فلسطيني إلى تعداد اللاجئين، وما برحت إسرائيل منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا تمسك بخناق فلسطين والفلسطينيين، على الرغم من الإعلان عن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والاستمرار في خرق القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتها للمدنيين في المناطق المحتلة.
ويرى أن تلك الأحدث التي بدأت من العام 1948، إلى الوقت الحالي هي صور تتكرر بأسماء وألوان مختلفة لما نعرفه عن الإسرائيليين والفلسطينيين هذه الأيام، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا وفصول رواية الصراع العربي الإسرائيلي تستحوذ على اهتمام العالم، وصارت القضية الأساسية هي "من فعل ومن ترك"، في فلك دولة إسرائيل، والأدهى من ذلك أن محور الاهتمام قد انحرف عن التفكير بخطيئة الظلم الأصلية الكبرى: ألا وهي استيلاء الصهاينة على فلسطين.
وهذا هو عين ما يريده المدافعون عن إسرائيل، فهم يدعون أن ما حصل قبل خمسين سنة أو مائة قد فات ومات، وأن الوقت قد حان في نظرهم إلى أن يتخذ الفلسطينيون كل ما سبق ظهريا، وأن يوطنوا أنفسهم على العيش مع واقع يقول إن إسرائيل موجودة وأن لا رجعة إلى الوراء، وأنه لا يمكن الآن "رمي اليهود في البحر"، كما يظن بعض العرب، وأن الحياة قاسية ولا بد أن يتقبل الفلسطينيون خسائرهم وينظروا إلى المستقبل.
وينوه المؤلف إلى أن الصهاينة هم الذي أصروا على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط في القرن العشرين -على حد زعمهم- قبل ثلاثة آلاف سنة، وإن كان تاريخ العهد القديم هو العصا التي توكأ عليها الصهاينة للحصول على فلسطين، فلا ريب أن الفلسطينيين يملكون عهدا قديما وجديدا يجعلهم ينشطون إلى استرجاع الأرض التي كانت طيلة القرون الماضية ملكا لهم، ولكن المحزن أن خرافات العهد القديم قد كانت في دوائر السياسة الغربية بين العامين 1900-1948، هي الصدق، أما الحقائق فكانت نسيا منسيا.

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