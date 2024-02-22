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كيف تشتري أفضل زيت زيتون؟.. إليك نصيحة الخبراء

2/22/2024 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يتمتّع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية، منها تقليل خطر الإصابة بالخرف، أو ضعف صحة القلب، أو التدهور المعرفي، أو الوفاة المبكرة.
ويعتمد مدى الفائدة التي يوفرها العنصر الأساسي في النظام الغذائي المتوسطي على كيفية حصاد المنتج، وصناعته، وتخزينه، واستخدامه، في المزارع أو المعاصر، ومحلات البقالة، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
وقال الدكتور تاسوس كيرياكيدس، الأستاذ المساعد في الإحصاء الحيوي بكلية ييل للصحة العامة في نيو هيفن بولاية كونيتيكت الأميركية "إن الفوائد الصحية تستخلص من مجموعة متنوعة من العوامل أو المكونات الموجودة في زيت الزيتون. والأبرز هو حمض الأوليك، وقد ثبت أنه يتمتع بفوائد صحية للغاية".
وأوضحت الدكتورة مرسيدس فرنانديز، رئيسة وحدة التوحيد القياسي والأبحاث في المجلس الدولي للزيتون، وهو منظمة حكومية دولية تتخذ من إسبانيا مقرا لها "إن مدى غنى زيت الزيتون بمادة البوليفينول مهم أيضًا، إذ إنها مضادة للأكسدة التي تساعد على الحماية من تلف الخلايا والالتهابات في الجسم".
وأشار كيرياكيدس "تاريخيا، العلامات التجارية التي تحافظ على جودة عالية لزيت الزيتون هي تلك التي تهتم بكل المراحل منذ لحظة الحصاد"، مضيفا أن الزيت المصنوع من الزيتون الأخضر الذي يتم حصاده بلطف ولم ينضج بالكامل بعد، يعد الأفضل لأنه يحتوي على تركيز أعلى من المكونات الصحية.
يعد مدى سرعة انتقال الزيتون من مرحلة الحصاد إلى معالجته وتحويله إلى زيت، بمثابة الخطوة الحاسمة التالية.
وفي هذا الخصوص، أوضح كيرياكيدس: "بعض الشركات لديها معاصر وآلية معالجة خاصة بها، ما يمكّنها من أخذ المحصول من الأشجار خلال ساعتين، ووضعها في المعصرة والحصول على المنتج". وهذا الأمر يقلل من خطر أكسدة الثمار أو تخميرها بسبب بقائها لفترة طويلة بعد الحصاد.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون هناك أكثر من بضعة أيام بين مواعيد الحصاد والتجهيز.
ورأى الخبراء أن كيفية معالجة الزيت تعد من أبرز العوامل التي تحدد مدى صحة هذا المنتج. ويعد زيت الزيتون البكر الممتاز الإصدار الأكثر صحة، إذ يُعصر على البارد مرة واحدة فقط من دون حرارة عالية، أو مذيبات كيميائية. وتساعد المعالجة الخاصة الزيت البكر الممتاز على الاحتفاظ بعناصره الغذائية.
ربما تتساءل كيف يفترض أن تعرف متى تقوم العلامات التجارية بقطف الزيتون أو مدى سرعة معالجته.
مع تزايد شعبية استهلاك زيت الزيتون من أجل فوائده الصحية، قامت بعض الشركات بوضع هذه التفاصيل مباشرة على ملصق المنتج. وفي المقابل، تحتوي بعض الملصقات على رمز الاستجابة السريعة الذي يمكنك مسحه ضوئيا لقراءة تلك المعلومات على هاتفك الذكي.
وفي الحالتين، تأكد من البحث عن مواعيد الحصاد، والمعالجة، والتعبئة، والتاريخ "الأفضل" للحصول على الزيت الطازج، بحسب توصية الخبراء.
وقال كيرياكيدس، إن الزجاجات التي لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر للوصول من الحصاد إلى الرف هي خيارك الأفضل، وكلما كان تاريخ انتهاء الصلاحية بعيدا عن وقت شراء الزيت، كان المنتج طازجا.
وأوصى المجلس الدولي للزيتون العلامات التجارية، بأن يحدد تاريخ الأفضلية بما لا يزيد على عامين بعد التعبئة.
وأشار كيرياكيدس إلى أنه في حال ورد على زجاجة العلامة التجارية عبارة تفيد بأن موسم الحصاد كان "23-24"، على سبيل المثال، "فهذا يعني أن الحصاد استمر في الجزء الأخير من العام 2023 حتى مطلع العام 2024". فيما "سيكون آخرون أكثر صرامة، ويكتبون من تشرين الأول/ أكتوبر، أيلول/ سبتمبر 2023".
وقالت الدكتورة سيلينا وانغ، الأستاذة المساعدة في الإرشاد التعاوني في معالجة الفاكهة والخضار صغيرة الحجم في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، إن المركبات الموجودة في زيت الزيتون تتحلل بمرور الوقت، تمامًا مثل المركبات الموجودة في الشاي أو الشوكولاته، خصوصا إذا خزنت في بيئة حارة، أو تعرّضت للضوء أو الهواء.
ولهذا السبب، يعد تخزين الزيت في بيئة باردة، وزجاجة داكنة اللون طوال عمر زيت الزيتون أمرا بالغ الأهمية. وبغض النظر عن كيفية استهلاكه، فإن زيت الزيتون أكثر صحة من الزيوت المكررة التي يتم شراؤها من متجر البقالة، بحسب الخبراء.
ولفت كيرياكيدس إلى ضرورة عدم شراء زيت زيتون بكر ممتاز مخزن على الرف العلوي بالقرب من إنارة قوية والزجاجة دافئة، لأن هذه تعد علامة حمراء.

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