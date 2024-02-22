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الأعراس القديمة.. تفاصيل مغلفة بالبهجة والعونة يستذكرها آباء وأجداد

2/22/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- جلسات و"تعاليل" عائلية يتشاور بها الحاضرون حول التجهيزات والتفاصيل اللازمة للأعراس، تحمل بطياتها معاني التعاون والتكافل بين العائلات وسكان المنطقة الواحدة، فيما تطرح الأمهات حديث الفرعة الذي كانت تقوم به سيدات القرية عندما تعلن "أم العريس" أنها بدأت بـ "شد الفرشات" لتأثيت بيت الزوجية. مشهد جميل يرويه الآباء والأجداد عن الأعراس في السابق.
لا ينفك الكثير ممن عايشوا تلك الحقبة من الزمان التي كان فيها التباهي بتفاصيل العرس القديمة، والتي كانت تعني لجميع أبناء العمومة، وأحياناً القرية، أن هذا العرس هو فرح للجميع وعليهم أن يكونوا جزءا منه وليس فقط المشاركة بالحضور، إذ تبدأ طبول الفرح بإعلان العرس قبل أيام من "يوم القرى" الذي يجتمع فيه الغالبية العظمى من الأقارب.
ما تزال الحاجة أم ناجح، تتذكر تفاصيل عرس ابنها البكر، قبل ما يزيد على 33 عاماً، حيث كانت الفترة ما بين الخطبة والعرس 6 أشهر، وهي الفترة التي تبدأ فيها العائلة بالتحضير لأثاث البيت وتحضير المستلزمات من صنع أيادي الأمهات، والتي عادة ما تكون "فرشات ووسائد وأغطية من الصوف الخالص، والذي عادة ما تقوم العائلة بتجميعه من "قص الصوف من الأغنام التي تمكلها عادةً عائلة العريس، أو يتم شراؤها من السوق".
وتقول أم ناجح أن مجموعة من القريبات والجارات يجتمعن، يرافقهن صوت أهازيج الفرح التي يقمن بترديدها خلال العمل، وذلك يساعدهن على الاستمرار في العمل والانتهاء منه بفترة قصيرة، كما أنها تقوم بتجهيز مجموعة "البُسط" من خلال إرسالها إلى مشاغل خاصة تقوم بحياكته، بعد أن كانت السيدات في السابق تقوم بصناعتها في البيت يدوياً ومن خلال آلة "النول اليدوية".
وكلما زاد عدد "الفرشات والوسائد والبُسط والأغطية مما يتم وضعه في بيت العريس زاد حجم التباهي والتفاخر لدى عائلته"، كما تقول أم ناجح، لم يكن التباهي بمكان إقامة حفل الزفاف، والذي كان يقتصر على بيوت الشعر المنصوبة، والمقاعد المحدودة، حيث يشارك الجميع في رقصة الفرح، بعد أن بات الآن التباهي بتفاصيل شكلية ومكلفة جداً تثقل كاهل الأسرة، ويصبح الزواج أحياناً بلا بهجة بسبب "المتطلبات الكثيرة وغير المنطقية"، على حد تعبير أم ناجح.
وتعتبر تفاصيل الأعراس في الأردن، من الأمور التي ما يزال يتغنى بها الجميع، والتي تتضمن الكثير من الألفة والتكافل، والأيام السعيدة التي تمتد لفترات طويلة، خاصة خلال فترة التحضير ليوم الفرح، وهذا ما يجعل الكثيرين يعيشون على ذكرى تلك الايام ومحاولة إعادة مجدها، كما يقول ناصر العبادي، الذي ما يزال يتذكر يوم زفافه بكل تفاصيله، ولكن يعجز عن تكرار مثل تلك الأفراح في زواج أبنائه، كما يقول.
ويبرر ناصر ذلك بأن الشباب المقبلين على الزواج في هذه الأيام لم تعد تعنيهم تفاصيل الأعراس القديمة، بل الكثير من المتطلبات الأخرى، والتي قد تدفع بالأسرة لدفع مبالغ مالية ضخمة، مقابل ليلة أو ليلتين من العرس، وقد يراها الكثيرون بأنها باتت فقط من باب المظاهر المباهاة التي تبتعد كثيراً عن العادات والتقاليد.
يعتقد ناصر كذلك إن الحياة تغيرت وأصبحت الاحتياجات مختلفة تماماً عما قبل، لم تعد "فرشات الصوف التي تصنعها الأمهات هي ما تحتاجه العروس ولا البساط يُغني عن السجاد، بل إن كثيرا منهم من يحتاج إلى "شركة خاصة لوضع ترتيبات العرس أو ديكور بيت الزوجية والذي يتم تجهيزه بطريقة حديثة وبعيدة كل البعد عن تفاصيل البيوت قبل أعوام".
والآن، حتى وإن تم إدخال الأمور التراثية في مراسم الزواج، فإنها تكون من باب إدخال لمسة تراثية بحته وبطريقة مختلفة عن السابق كذلك، وجميعها تحتاج كذلك إلى شركات تنظيم الآن كونها تدخل بشكل منظم وغير عشوائي وعفوي كما كان في السابق.
الباحث والخبير في التراث الأردني نايف النوايسة، يتحدث عن حفلات الزواج في السابق واختلافها عن الآن، حيث تغيرت المفاهيم والنظرة لمراسم الزواج بكل تفاصيلها بدءا من التحضير لحفل الزفاف وانتهاء ببيت الزوجية الذي يحتاج الآن إلى مبالغ مالية كبيرة لتغطية احتياجاته.
قد تكون ما تقوم به النساء في السابق من أكثر الأمور التي طالها التغيير، وفق النوايسة، الذي أسهب في وصف تلك الفعاليات المشوقة التي كانت تنعكس بهجتها على الحي بأكمله، ومنها التراويد التي تقوم بأدائها الأمهات وهن يجهزن بيت العريس المنتظر.
التجهيزات تبدأ قبل فترة طويلة كونها تحتاج إلى وقت طويل، وهنا تحدث النوايسة عن أثاث العريس والذي كان ينحصر فيما يحويه المطوى من وسائد وأغطية الفرشات الصوفية، التي يتم تحضيرها بكل حب وفرح وتعاون من نساء القرية، كما أن هذا التعاون يمتد حتى أيام الزفاف وما يتبع ذلك من مراسمه من تحضير وجبة الغداء الرئيسية "القرى" والتي يتم تحضيرها من قبل النساء اللواتي يعجن ويخبزن، فيما يقوم الرجال بباقي تحضيرات الغداء.
كما يتحدث النوايسة عن اختلاف في الدعوات للفرح، حيث كان في القديم بيت الفرح مفتوحا للجميع ولا يتم الاقتصار على عدد معين من الضيوف ولا يتم تحديد الدعوات، وانما كل أفراد العائلة مدعوون، بينما الآن يتم توجيه الدعوات لعدد محدود جدا وتخصيص الدعوات لأفراد قد يكون بعض أفراد العائلة مدعو والآخر لا يتم دعوته، وبات ذلك أمرا معتادا، خاصة عندما تكون الحفلات ذات تكلفة مرتفعة وفي حجوزات فندقية على سبيل المثال.
كما طال التغيير تفاصيل يوم الحناء للعروس، والتي باتت الآن من الأجزاء التي تهتم بها العروس ولها الكثير من التحضيرات هذه الأيام، وذلك من خلال ما يتم تجهيزه من حناء و"محنايه خاصة للعروس والضيوف" والعديد من أشكال التوزيعات الاخرى التي لها طابع الحناء التراثية، ولكنها بأشكال وتصميمات حديثة قد يجد فيها الكثيرون أنها مبالغ فيها إلى حد ما وتزيد من تكاليف الزواج.
ومن خلال تتبعه للعديد من تفاصيل الزواج الزفاف، يؤكد النوايسة أن هذا التفاعل الاجتماعي ما هو إلا تفاصيل يتم توارثها عبر الأجيال وتنتقل في كل فترة ويطالها التغيير بالتدرج، ولكنها في كل مرة نجد فيها ترابط بالماضي، وإن كان بشكل مختلف ومتطور، خاصة وأن هناك مناطقا ما تزال تحافظ على تلك العادات ولو بشكل بسيط.

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