صباح الرافعي تقدم أوراق اعتمادها لحاكم كندا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أوتاوا - قدّمت السفيرة صباح الرافعي، أول من أمس، أوراق اعتمادها إلى الحاكم العام لكندا والقائد العام للقوات المسلحة الكندية، ماري ماي سيمون، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى كندا، خلال مراسم جرت بمقر الحاكم العام "رودو هول" في العاصمة الكندية أوتارا.
ونقلت السفيرة الرافعي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الحاكم العام الكندية، ماري ماي سيمون، وتمنياته للشعب الكندي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدورها طلبت الحاكم العام، سيمون، نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدت اهتمام الحكومة الكندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مسؤولين من الحكومة الكندية ووزارة الخارجية الكندية وعميد السلك الدبلوماسي في كندا وعمداء السلك الدبلوماسي العربي والأوروبي وممثلي السلك الدبلوماسي في أوتاوا.
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