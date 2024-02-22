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صباح الرافعي تقدم أوراق اعتمادها لحاكم كندا

2/22/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوتاوا - قدّمت السفيرة صباح الرافعي، أول من أمس، أوراق اعتمادها إلى الحاكم العام لكندا والقائد العام للقوات المسلحة الكندية، ماري ماي سيمون، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى كندا، خلال مراسم جرت بمقر الحاكم العام "رودو هول" في العاصمة الكندية أوتارا.
ونقلت السفيرة الرافعي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الحاكم العام الكندية، ماري ماي سيمون، وتمنياته للشعب الكندي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدورها طلبت الحاكم العام، سيمون، نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدت اهتمام الحكومة الكندية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مسؤولين من الحكومة الكندية ووزارة الخارجية الكندية وعميد السلك الدبلوماسي في كندا وعمداء السلك الدبلوماسي العربي والأوروبي وممثلي السلك الدبلوماسي في أوتاوا.

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