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السفارة الأردنية في القاهرة تدعو لضرورة الالتزام بتعليمات الصرافة في مصر

2/22/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت السفارة الأردنية في القاهرة بياناً عبر حسابها الرسمي على منصة x أكدت فيه على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية بخصوص تصريف وحمل العملة والمبالغ المسموح بها داخل الأراضي المصرية وفي المطارات.

وتالياً نص البيان:

تجدد سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تأكيدها على ضرورة التزام المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية المختصة، بخصوص المبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية، أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.

كما تؤكد السفارة على الرعايا الأردنيين بضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استناداً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، محذرة من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير تلك المصرح لها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

MENAFN22022024000072011014ID1107888190

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