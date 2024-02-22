مركز الحسين للسرطان يطلق حملة توعوية بسرطان الأطفال

وهذه الحملة تعد جزءً من الجهود المستمرة في التوعية ومكافحة سرطان الأطفال، وشعار الحملة لعام 2024 هو: "التّحدّيات التي يواجهها مقدمي الخدمة لسرطان الأطفال". وبهذه المناسبة نظّم المركز يوماً علميّاً بالتعاون مع الجمعيّة الأردنية لأورام الأطفال، شارك فيه أطباء من مختلف القطاعات الطبيّة بهدف تسليط الضوء على التّحديّات التي تواجه فرق الرعاية الطبية وخاصة فيما يتعلق بالتشخيص المبكر والدقيق.



و أعرب الدكتور عاصم منصور، مدير عام مركز الحسين للسرطان، عن التزام المركز بتقديم أحدث الأساليب العلاجية لمرضى السرطان والتي توفّرها أهم مراكز علاج السرطان في العالم، مشدّداً على أهمية الوقاية ومكافحة السرطان.



وقالت الدكتورة رود ريحاني، رئيس قسم الأطفال في المركز، أن معدّلات الشفاء من سرطان الأطفال تتجاوز( 85٪) لجميع أنواع السرطان، مع تحقيق نسبة تصل إلى ( 95٪) في بعض الحالات. كما أوضحت أن الأنواع الشائعة من السّرطان بين الأطفال هي سرطان الدم وأورام الدماغ و الليمفوما والأورام الصلبة.



وأشارت ريحاني إلى مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال، التي تهدف إلى علاج (60٪ ) من أطفال العالم المصابين بالسّرطان بحلول عام 2030. كما أن هناك اتفاقيات تعاون مع شركاء متعدّدين لتوحيد بروتوكولات العلاج على المستوى الوطني لستة أنواع رئيسية من السّرطان، وذلك بهدف تحقيق أفضل نتائج العلاج.

وقد تم خلال العام الماضي توحيد بروتوكولات علاجية لثلاثة أورام وهي أمراض هودجكين ليمفوما والجليوما ومرض ويلمز، وحاليّا يتم العمل على توحيد البروتوكولات الثلاثة الاخرى وهي ليمفوما غيرالـهودجكين واللوكيميا الليمفاوية الحادة و سرطان شبكية العين.



وبيّنت الدكتورة هديل حلالشة ، استشاري أورام الأطفال في المركز أن الرسالة الرئيسية لليوم العالمي لسرطان الأطفال لهذا العام هي "التحديات والصعوبات في العناية بمرضى السرطان"، وتركز الحملة على تعريف الفرق الطبية بالصعوبات في الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسرطان، وتشجيع التشخيص المبكر والإحالة الفعّالة لتحقيق أعلى نسبة شفاء ممكنة، وتنظيم يوم علمي وحملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.