الخصاونة: لدينا برنامج جديد مع النقد الدولي سيمتد حتى 2028

(MENAFN
- Alghad Newspaper) التقى رئيس الوزراء
الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللَّجنة
الماليَّة والاقتصاديَّة، اليوم الخميس، في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون
الموازنة العامَّة لسنة 2024م.
وتاليا أبرز تصريحات
الخصاونة:
الخصاونة: الحكومة
أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة.
الخصاونة: مشروع
التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات
لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.
الخصاونة: نجحنا في
سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد
أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمِّم بسواعد وأياد أردنيَّة.
الخصاونة: أوضاعنا في
الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابيَّة تمكِّننا من تعزيز بيئة الاستثمار
ومواصلة التَّحديث والنموّ والأداء الاقتصادي الإيجابي.
الخصاونة: الأردن كان
الأقلّ في نسب التضخُّم خلال السَّنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير
المنتجة للنِّفط، وحافظنا على تصنيفنا الائتماني لدى مؤسَّسات التَّصنيف
الدَّوليَّة.
الخصاونة: لدينا
احتياطي أجنبيّ استراتيجي غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السِّياسات
الحصيفة للبنك المركزي.
الخصاونة: انتظام
سيرورة الحياة يمكِّننا من المضيّ بثبات في التَّنمية والتَّحديث، والأردن القوي
هو الأقدر على خدمة الأشقَّاء الفلسطينيين وإسنادهم.
الخصاونة: لا أحد
قدَّم للقضيَّة الفلسطينيَّة والأشقَّاء الفلسطينيين مثلما قدَّم الأردن بقيادته
الهاشميَّة منذ نشوء القضيَّة وحتى الآن.
الخصاونة: فخورون
بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدِّيات والصُّعوبات، و90% من النَّفقات
الجارية في مشروع موازنة عام 2024م من الإيرادات المحليَّة، والمؤشِّرات إيجابيَّة
جداً في طريق الاعتماد على الذَّات.
الخصاونة: حقَّقنا
نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام
الماضي 2.7% رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة.
الخصاونة: وضعنا
نظاماً إلكترونيَّاً مُعلناً لمتابعة الأداء في رؤية التَّحديث الاقتصادي وتحديث
القطاع العام، يستطيع أيُّ مواطن الاطِّلاع عليه ومتابعته بكلِّ شفافيَّة.
الخصاونة: تعزيز بيئة
الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحليَّة
والخارجيَّة هو الممكِّن الأساس لتحقيق النموّ وتوفير فرص العمل للأردنيين.
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