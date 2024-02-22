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سائقو تطبيقات غير مرخصة بالأردن يشكلون تهديدات أمنية واجتماعية وصحية

2/22/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات يعد إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن بكافة أشكاله، ومنه الأمن الاجتماعي والحفاظ على حياة المواطنين، من أبرز مهام مؤسسات أية دولة في العالم، فيما تهدد التطبيقات غير المرخصة أمن وسلامة المواطنين؛ لانعدام الرقابة عليها وعلى السائقين العاملين لديها.
وفي الأردن، يشكل نحو 20 ألف سائق غير مرخص يعملون لدى تطبيقات غير مرخصة ولا يخضعون للرقابة خطرًا اجتماعيًا وأمنيًا، بسبب أنهم يقومون بنقل الركاب دون رقابة ومتابعة ومساءلة، فضلًا عن عدم التأكد من صلاحية مركباتهم لنقل الركاب وإمكانية استخدام المركبات لغايات تخالف القانون.

ولا يخضع سائقو التطبيقات غير المرخصة لشرط الحصول على شهادة عدم المحكومية، ما يجعل إمكانية أن يكونوا من ذوي الأسبقيات الجرمية، الأمر الذي يشكل خطرًا على المجتمع وسلامة المواطنين.

كما لا يُطلب من السائقين غير المرخصين شهادة خلو من الأمراض، ما يجعلهم يشكلون خطرًا صحيًا على الركاب.

وحسب دراسات تلقت الحكومة نسخة منها، فإن الجهات المختصة ضبطت سيارات وسائقي تطبيقات غير مرخصة في قضايا غسيل أموال وتهريب مخدرات واحتيال على الركاب في ظل عدم وجود نظام تتبع، ما يجعل أمر ضبط مخالفتهم للقانون أكثر صعوبة.

إن دور الحكومة لا يقتصر فقط على مخاطبة الجهات المختصة على حجب التطبيقات، بل إن من واجبها متابعة تنفيذ شركات الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة والتأكد من تنفيذها لمطالب الحكومة.

وتخالف تطبيقات النقل غير المرخصة وتتعدى على القوانين واللوائح والتشريعات المفروضة من الحكومة الأردنية، ما يلحق أيضًا أضرارًا كبيرة، ويضيع على الخزينة إيرادات كبيرة ويلحق أضرارًا بالشركات المرخصة والسائقين المرخصين، سواء في التطبيقات أو التاكسي الأصفر.

وحسب دراسة أعدتها شركات التطبيقات المرخصة وقدمت إلى وزارة النقل، فإن هناك نواحي إجرامية لتطبيقات نقل الركاب غير المرخصة، منها نقل مواد ممنوعة، إذ سجلت حالات نقل مواد مخدرة باستخدام تطبيقات النقل غير المرخصة.

ومن مخاطر التطبيقات غير المرخصة سلوكيات مشبوهة من السائقين، حيث يتصرف بعض السائقين العاملين لدى التطبيقات غير المرخصة بطريقة مشبوهة أو غير لائقة مع الركاب.

ويتعرض الركاب للاحتيال حين يطلب بعض السائقين العاملين لدى هذه التطبيقات من الركاب أجرة أعلى من الأجرة الحقيقية، حيث إنهم يستغلون انعدام الرقابة والمساءلة، ما يستوجب على الجهات الرسمية إنفاذ القانون على تطبيقات النقل غير المرخصة.

ومن هنا، بات من الضروري التحرك من كل الجهات المختصة، وأن تشرع فورًا بتنفيذ القوانين والتشريعات، ووقف عمل التطبيقات غير القانونية لما تشكله من مخاطر أمنية واجتماعية وأضرار اقتصادية على جميع أطراف النقل المرخص من شركات وسائقين والخزينة، وفوق كل ذلك المواطنين والركاب.

إن نحو 20 ألف سائق غير مرخص يعملون في تطبيقات غير مرخصة في ظل انعدام توافر أحد الشروط المهمة في المركبات، من أن تكون مزودة بنظام ملاحة وتتبع، ما يعني انعدام الرقابة من الجهات المختصة على المركبات وسائقي المركبات، وانعدام الرقابة يعني فرصة أكبر لضياع الحقوق أو الاعتداء عليها، سواء من قبل الكابتن على الراكب أو من الراكب على الكابتن، وزيادة معدل الجرائم.

إن الآثار الاجتماعية والأمنية السلبية المترتبة على التطبيقات الذكية غير المرخصة كبيرة، بسبب انعدام الرقابة على التطبيقات الذكية غير المرخصة، ومدى محافظة الشركات المشغلة لهذه التطبيقات على المعلومات وسريتها ومشاركتها مع غيرها من عدمه، وحماية أمن معلومات مستخدمي تلك التطبيقات.

كما أن انعدام الرقابة من الجهات المختصة على السيارات المسجلة على هذه التطبيقات يؤدي إلى استخدام مختلف أنواع السيارات دون التأكد من سلامتها وكفاءتها.

وكذلك فإن انعدام الرقابة من الجهات المختصة على مقدمي الخدمات أو سائقي المركبات، يؤدي إلى عدم التأكد فيما إذا كان مقدمو الخدمات حسني السيرة والسلوك و/أو لم يرتكبوا جرائم مخلة بالآداب والأخلاق العامة، وعدم معرفة معلومات مقدمي الخدمات ومعلومات التواصل بهم في حال نشوء أي خلاف أو نزاع بخصوصهم يفاقم من المشكلة.

كما أن انعدام الرقابة على الأموال المتأتية إلى الجهات المشغلة لتلك التطبيقات غير المرخصة وعدم معرفة وتحديد مصير تلك الأموال، فضلًا على أن الأموال المتحققة هي أموال متحققة بموجب جرائم معاقب عليها قانونًا، ويتم تحويلها إلى جهات مختلفة، وحيازتها واستخدامها واستثمارها بشكل يديم عمل هذه التطبيقات واستثمارها وتحقيق الربح من خلال ارتكاب الجرائم المعاقب عليها قانونًا يجعل من ضرورة الشروع فورًا بإنفاذ القانون بحق هذه التطبيقات ضرورة وطنية، خصوصًا وإن وجود التطبيقات غير المرخصة وعمل السائقين عليها لتقديم الخدمات المختلفة إلى القطاع المعني يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

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