الوفد الأردني أمام العدل الدولية: ضم إسرائيل لأي جزء من فلسطين خرق للقانون الدولي

الوفد الأردني أمام العدل الدولية: ضم إسرائيل لأي جزء من فلسطين خرق للقانون الدولي
التاريخ
2/22/2024 2:31:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال عضو الوفد القانوني الأردني أمام محكمة
العدل الدولية، اليوم الخميس، إن سياسات "إسرائيل" وممارساتها تنتهك كل
القوانين.
وأضاف عضو الوفد القانوني الأردني أن ضم "إسرائيل"
لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي.
MENAFN22022024000072011014ID1107888184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.