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الوفد الأردني أمام العدل الدولية: ضم إسرائيل لأي جزء من فلسطين خرق للقانون الدولي

2/22/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال عضو الوفد القانوني الأردني أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن سياسات "إسرائيل" وممارساتها تنتهك كل القوانين.
وأضاف عضو الوفد القانوني الأردني أن ضم "إسرائيل" لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي.

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