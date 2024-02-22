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إعلان أسماء الطلبة المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة

2/22/2024 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية والهندسية، الجهة المنظمة لفعاليات المعرض في الأردن، قائمة الطلبة المرشحين للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF).
وضمت القائمة التي ستشارك في المعرض الذي سيقام في الفترة (11-17/5/2024) في مدينة لوس أنجلوس/ ولاية كاليفورنيا الأميركية، (12) طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، ويمثلون (9) مشاريع، حيث تم ترشيحهم بعد مشاركتهم بالمعرض النهائي الذي أقيم مؤخرًا في جامعة الحسين التقنية.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن هذا المعرض يأتي تأكيدًا لحرص الوزارة على الاهتمام الكبير والرعاية للشباب والمبدعين وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز والكشف المبكر عن المواهب بالشراكة مع القطاع الخاص، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية في هذا المجال.

وأضاف العجارمة أن الوزارة تنفذ العديد من الخطط والمشاريع المتعلقة بالشباب تطبيقًا لهذه الرؤية الملكية، مشيرًا إلى أن مشاركة الأردن سنويًا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF، بعدد من المشاريع التي ابتكرها طلبتنا؛ يأتي ترجمة لرؤى سيد البلاد والتي تؤكد على تبني العلماء الشباب (الصغار) كما يريدها جلالته.

وأوعز بضرورة إيلاء الاهتمام الكبير بالمشاريع المشاركة في المعرض وتقديم الدعم اللازم لها ومخاطبة الجامعات والمؤسسات والشركات الوطنية لتوفير الدعم المناسب للطلبة المبدعين والمخترعين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم الريادية لتكون ذات قيمة استثمارية في المستقبل.

وأكد على دور المعلمين والمشرفين التربويين في نشر ثقافة البحث العلمي وتشجيع الطلبة على تصميم مشاريع وإبداعات علمية وصولا إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية، لافتا إلى ضرورة الاستثمار الأمثل لمهارات المعلمين لخلق جيل مبتكر.

من جانبه، أشار مدير المعرض الدولي للعلوم والهندسة - الأردن الدكتور محمد الجدوع إلى أنه شارك في المعرض النهائي (69) مشروعاً في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية قدمها (89) طالبا وطالبة يمثلون أكثر من (50) مدرسة حكومية وخاصة، تم ترشيحها للمشاركة في التقييم النهائي، حيث تم اختيار (9) مشاريع منها للمشاركة بالمعرض العالمي، علما أن اختيار المشاريع المشاركة بالمسابقات العالمية والعربية يتم من قبل لجنة تتكون من ثلاثين أستاذا من أساتذة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وأضاف الجدوع أن المعرض النهائي يأتي في ختام سلسلة من المعارض التأهيلية التي يتنافس خلالها طلبة من الصفوف الثامن وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة، بمشاريعهم في مجالات العلوم والهندسة والطاقة والبيئة والنقل والطب والصحة والعلوم الحياتية والعلوم الإنسانية، حيث تنافس في هذه المعارض التي تقيمها الوزارة أكثر من (675) طالبا وطالبة من أكثر من (500) مدرسة، وقام بتحكيم هذه المشاريع نخبة من أساتذة الجامعات الأردنية الذين بذلوا جهداً طيباً في إخراج هذه الابتكارات بالصورة التي هيأتها للمشاركة الدولية.

وأضاف أن مؤسسة الأفكار المثالية وبالتعاون مع الوزارة أقامت ثلاثة معارض محلية للطلبة من جميع أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب) لتقويم المشاريع المشاركة؛ إلى أن أفرزت المجموعة التي ستشارك على المستوى العالمي بالعدد الذي خصص للأردن.

وأكد ضرورة زيادة الاهتمام والدعم لجيل المستقبل من خلال المؤسسات والشركات الوطنية وصناديق رعاية الإبداع والابتكار لدعم ورعاية مشاركة طلبتها في المنافسات العالمية القادمة بهدف تحقيق قصة نجاح جديدة تضاف لسجل مدارسها الحافل بهذه القصص وعلى الصعيدين العربي والعالمي وبما يدعو للفخر والاعتزاز.

يذكر أنه منذ أول مشاركة للأردن بالمعرض العالمي عام (2005)، حقق الطلبة الأردنيون نتائج باهرة على المستويين العالمي والعربي، وحصد الطلبة الأردنيون أكثر من (90) جائزة في المسابقة خلال الأعوام السابقة.

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