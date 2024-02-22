الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة بوالد الأميرة رجوة

الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة بوالد الأميرة رجوة
التاريخ
2/22/2024 2:31:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
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