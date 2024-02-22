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المساعفة ابحثوا على ما تجدون أنفسكم من خلاله و اكتشاف الذات

2/22/2024 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت مدرسة أم قصير الثانوية المختلطة ممثلة لمديرة المدرسة بثينة الدهامشة، و بالتنسيق مع رئيس قسم التعليم المهني المهندس عماد الكعابنة و الدكتور علي الدهامشة الملتقى التعريفي ببرنامج BTEC.

حظي الملتقى برعاية كريمة من مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، وشارك فيه:

الأستاذ سامح زواتي، رئيس قسم التوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم
الدكتورة زبيدة أبو شويمة، مديرة مديرية الخدمات
الأستاذ محمد الشباك
الأستاذ حاكم الفايز
الأستاذة عائشة الغويني

كما حضر الملتقى المدير الفني شروق العيطان، والمدير الإداري د. عبد الرحمن الزبن، ورئيس قسم الرقابة صادق الحباشنة، ومديرو ومديرات شبكة أم قصير، وشخصيات من المجتمع المحلي، و عدد من الطلبة و الأهالي.

وألقى الأستاذ أحمد عمر المساعفة، مدير التربية والتعليم للواء الجيزة، كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية هذا الملتقى في تعريف الطلبة ببرنامج BTEC وتخصصاته المتنوعة، مشددًا على أهمية اختيار التخصص المناسب حسب ميول الطالب لضمان النجاح والتميز في مجال العمل.

وأشار المساعفة إلى أن برنامج BTEC متاح للمسارات والتخصصات الجامعية لمن يرغب في الاستمرار من الطلبة وتطوير أنفسهم، مؤكدًا على أن البرنامج بوابة للتوظيف ورفد سوق العمل بالكفاءات المهنية المطلوبة.

و تميز الملتقى بعروض تفاعلية قدمتها لجنة الملتقى، استعرضت من خلالها التخصصات المطلوبة في سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة، مع التركيز على أهمية برنامج BTEC في تأهيل الطلبة لسوق العمل بفعالية.

وتم فتح باب الحوار لطرح الأسئلة من قبل الطلبة والأهالي، حيث تم مناقشة التخصصات المختلفة ومدى أهميتها في سوق العمل، ومدى توافقها مع ميول الطلبة.

و أكد المساعفة على أهمية التنسيق مع القطاعات الخاصة من أجل التوظيف حسب التخصصات المطلوبة من خلال وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول الطلبة على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

ختاماً تمنى المساعفة التوفيق والنجاح للطلبة، وحثهم على البحث عن شغفهم واختيار التخصصات التي تناسب ميولهم وقدراتهم.

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