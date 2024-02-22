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الحياري: 73% من مرضى السكري حول العالم يصومون رمضان

2/22/2024 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح مندوب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش، فعاليات المؤتمر الثالث "رمضان والسكري" الذي يعقده مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم والسكري على مدى يومين في أحد الفنادق.
وقال أبو طربوش إن المؤتمر يعقد قبل شهر رمضان المبارك للمرة الثالثة، ونأمل أن يتكرر؛ لما له من أهمية صحية وعلمية واجتماعية.

وأضاف أنه من الملاحظ والمؤكد أن نسب الإصابة بالسكري بازدياد مستمر، ما يستدعي إيلاء هذا المرض الاهتمام اللازم.

وأشار أبو طربوش إلى أن وزارة الصحة سعت لإنشاء مراكز متخصصة وموحدة لعلاج مرضى السكرى والتخصصات الفرعية التي يحتاجها المريض، كما في مستشفى الأمير حمزة والبشير.

وقال رئيس مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة الدكتور موفق الحياري إن مرض السكري أصبح أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في أنحاء العالم.

وأضاف الحياري أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، توفي حوالي 1.5 مليون شخص حول العالم بسبب مرض السكري في عام 2019، وتشير التقديرات إلى أن 537 مليون شخص يعيشون حاليا مع مرض السكري في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أنه بحلول عام 2045، تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد إلى حوالي 783 مليون مصاب بالسكري على مستوى العالم، علما أن مرض السكري تسبب بوفاة 6.7 مليون شخص في العام 2021.

وبين الحياري أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المسلمين في العالم بلغ في عام 2023 ملياري وربع مليار نسمة، وأن 55 مليونا منهم مصابون بالسكري، وأن 73% من المرضى يصومون شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه بدعم متواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات جلالته للنهوض بالقطاع الصحي، أصبح مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة يضم جميع الاختصاصات المتعلقة بمريض السكري ومضاعفاته من استشاريين في الأعصاب والكلى والعيون والقلب واختصاصي التغذية ووحدة القدم السكرية والجراحة وجراحة السمنة والغدد.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم والسكري الدكتور عبدالكريم الخوالدة، إن على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل الصيام حتى يتم تقييم وضعه الصحي وتقديم الاستشارة الطبية له وشرح الطريقة المثلى لتناول الأدوية خلال شهر رمضان.

وأضاف الخوالدة أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتقديم الخدمة المثلى لمرضى السكري في وزارة الصحة ومركز السكري في مستشفى الأمير حمزة على وجه الخصوص، وكافة القطاعات الطبية في المملكة.

وأشار إلى أن الجمعية تولي التعليم الطبي المستمر اهتماما كبيرا من خلال عقد المؤتمرات والأيام العلمية والمحاضرات بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة، وفروع الجمعية في المحافظات.

وشكر وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة على جهودهم في رعاية المصابين بالسكري وتقديم العلاجات اللازمة لهم.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور منذر المومني إن المؤتمر يناقش من خلال 14 محاضرة موزعة على أربع جلسات علمية محاضرات متخصصة في مجال السكري وقدرة المصابين به على الصيام يقدمها استشاريون في الغدد الصم والسكري.

وعرض المومني آخر المستجدات التي طرأت على العلاجات الحديثة لمرضى السكري، وكيفية تعامل مريض السكري مع الصيام في شهر رمضان المبارك، وطرق السيطرة على السكري من قبل الصائم، ومدى قدرة بعض المرضى على الصيام وكيفية تناول جرعات الدواء خلال الشهر المبارك وتقديم النصيحة له، والاستخدام الأمثل للأدوية لنوعي السكري الأول والثاني، ومحاضرة حول الكوليسترول الذي يعد المسبب الأول للوفاة في المملكة.

وقال مندوب نقابة الأطباء الدكتور رشيد ابداح، إن ازدياد مرضى السكري يتطلب زيادة الاهتمام بهذا المرض الذي يكون في بعض الأحيان مرافقا لأمراض أخرى.

ويركز المؤتمر على فئات مرضى السكري المسموح لهم بالصيام وغير المسموح لهم بالصيام، والحالات التي يجب فيها زيادة جرعات العلاج أو التقليل منها.

ويقام على هامش المؤتمر معرضا طبيا بمشاركة عدد من شركات الأدوية المحلية والأجنبية.

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