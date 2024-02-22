حقائق عن نهب إسرائيل لثروات الألماس بالكونغو الديمقراطية

MENAFN - Alghad Newspaper)يبرز غيرتلر ذو الـ50 عاما كشخصية محورية في قضية استغلال موارد الكونغو الديمقراطية والسيطرة عليها، كما تُفيد تقارير مشتركة من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، و"أفريكا-ريبورت" مرورا بـ"بلومبيرغ" الأميركية.دان غيرتلر هو حفيد موشيه شنيتزر الشخصية البارزة التي كانت من المؤسسين لبورصة الألماس الإسرائيلية في 1947، والحاصل على "جائزة إسرائيل في عام 2004".نشأ دان غيرتلر في عائلة كانت لها تقاليد راسخة في مجال تلميع الألماس وتسويقه، واكتسب خبرة في هذا المجال من والده وجده.انطلاقًا من موروث عائلي متجذر في استغلال معدن الألماس في القارة الأفريقية إبان الحقبة الاستعمارية، أخذ دان غيرتلر يرسم مساره متتبعا خطى أسلافه.بعد خدمته الإلزامية لمدة 3 سنوات في الجيش الإسرائيلي، أسس غيرتلر متجره الخاص لتجارة الألماس، واتجه وعمره 23 عاما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي كانت تعيش حينها دوامة من الاضطرابات والنزاعات الدموية.في تلك الفترة المضطربة، كان لوران ديزريه كابيلا قائد المتمردين في أمس الحاجة إلى المال والسلاح لشن هجومه على العاصمة كينشاسا، فتمكن غيرتلر بدهاء من توفير دعم بمبلغ 20 مليون دولار للتمرد.مع صعود كابيلا إلى السلطة، استثمر غيرتلر علاقته الوثيقة معه لتعزيز نفوذه، مما منحه إمكانية الحصول على حقوق استخراج المعادن بأسعار تفضيلية، بعيدًا عن معايير السوق العالمية. وفي المقابل، تعهد غيرتلر بضمان الدعم الدولي لنظام كابيلا من الدول الغربية.إثر اغتيال لوران كابيلا في يناير/كانون الثاني 2001، تسلم السلطة ابنه جوزيف كابيلا. واستغل غيرتلر هذا التحول لصالحه، مستفيدًا من نقص خبرة الرئيس الشاب في المجال السياسي، وعمل على ترسيخ مصالحه.في خضم الشكوك والجدل المحيط بمقتل لوران وتولي نجله جوزيف السلطة، قام الأخير بتفويض غيرتلر للتفاوض مع الولايات المتحدة بهدف كسب دعمها ودعم المجتمع الدولي ضد خصومه.يعدّ قطاع التعدين ركنًا أساسيًا في اقتصاد الكونغو الديمقراطية، حيث أسهم بنحو 55% من إجمالي الإيرادات في عام 2017، ومثّل 99% من إجمالي الصادرات الوطنية عام 2023.واستطاع غيرتلر خلال الفترة الطويلة التي حكم فيها جوزيف كابيلا الفوز بعقود ضخمة ومشبوهة لتصدير الألماس والذهب والنفط والكوبالت ومعادن نفيسة أخرى.نتيجة ما سبق، نجح غيرتلر في ترسيخ مكانته كرجل أعمال بارز وملياردير في الميدان الأوسع للتعدين حول العالم، مؤسسًا مجموعة "دان غيرتلر العالمية" (DGI).ولم يشتهر في مجال التعدين بنشاطه المكثف في قطاعات الألماس والنحاس فحسب، بل توسّع في استثماراته لتغطي مجالات أخرى كخام الحديد والذهب والكوبالت والنفط، بالإضافة إلى القطاع الزراعي والمصرفي.وبذلك، أنشأ غيرتلر ثروته التي تقدرها "فوربس" بنحو 2 مليار دولار 2023، مستفيدا من علاقاته مع أطراف متورطة أحيانا في جرائم حرب.

في يونيو/حزيران 2022 أجرى الصحفي مارتن بلوت المتخصص في شؤون القرن الأفريقي وجنوب أفريقيا تحقيقا استقصائيا دقيقا كشف عن شخصيات نافذة كانت تعمل ضمن نطاق الحكومة الإسرائيلية تحت قيادة بنيامين نتنياهو، وقدمت العون لغيرتلر، ومن بين هؤلاء، يبرز اسم يوسي كوهين الذي شغل سابقا منصب مدير الموساد.



لقد قام كوهين بـ3 زيارات إلى الكونغو الديمقراطية عام 2019، بهدف التوسط لصالح غيرتلر لدى الرئيس جوزيف كابيلا وضمان استمرار امتيازاته مع خلفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.



وفقا لبلوت، يؤكد المقربون من غيرتلر وكذلك من كوهين أن جميع تحركاتهم كانت تصب في مصلحة الدولة الإسرائيلية.



لكن زيارات كوهين الـ3 إلى واحدة من أكثر الدول فسادا في القارة الأفريقية قد أثارت تساؤلات عديدة عن مدى تورط الحكومة الإسرائيلية مع غيرتلر في نشاطاته المشبوهة، خاصة في مجالات التحكم بالمعادن الثمينة.



يتكشف الغموض حين النظر انطلاقًا من المكانة المتميزة التي تتبوؤها إسرائيل في الفضاء الصناعي العالمي، ومع إدراك الأهمية المحورية لمعادن كالكوبالت والليثيوم والكولتان في رسم معالم التفوق التقني، كانت الحاجة الماسة للحكومة الإسرائيلية لضمان استمرارية وأمان استثمارات دان غيرتلر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وتشكل هذه المعادن العمود الفقري لصناعات حيوية متعددة كتلك المتعلقة ببطاريات السيارات الكهربائية، والموصلات، وتكنولوجيا الشرائح الإلكترونية المتطورة، وكذلك في صناعة الهواتف الذكية والحواسيب، ناهيك عن دورها الجوهري في القطاع العسكري الإسرائيلي.



ساحة إستراتيجية

في 2018، وفقا لبيانات مؤسسة "حلول التجارة العالمية المتكاملة" (World Integrated Trade Solution)، استوردت إسرائيل منتجات كوبالت متنوعة من الكونغو الديمقراطية تضمنت: الكوبالت، الخردة، والبودرة.



وتعتبر الكونغو الديمقراطية الرافد الأساسي لهذه المعادن، حيث تسهم بنحو 70% من الإنتاج العالمي للكوبالت و80% من الكولتان، مما يجعلها ساحة ذات أهمية إستراتيجية لا يستهان بها.



وتحرص إسرائيل بجانب سعيها لاستغلال هذه الموارد في قطاعاتها الصناعية، على تعزيز وجودها الاقتصادي والسياسي في هذا الجزء الحيوي من القارة الأفريقية.



وفي سياق متصل، تتعدى إسرائيل مجرد الانخراط في الأنشطة الاستثمارية التقليدية بجانب رجال أعمالها، إذ تُظهر تورطها العسكري في حماية هذه المصالح بالكونغو من خلال تقديم الدعم للفصائل المسلحة التي تضمن الحفاظ على مصالحها.



وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألمحت تقارير صحفية أفريقية إلى أن إسرائيل قد أعادت انتشار جنودها العاملين سرا في الكونغو للمشاركة في العمليات العسكرية البرية في غزة، مما يسلط الضوء على التداخل العميق بين الأهداف الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية لإسرائيل في القارة الأفريقية.





غيرتلر وتحقيقات الفساد

على مدار السنين، ارتبط اسم غيرتلر بادعاءات الفساد المتكررة. وفي مايو/أيار 2013، كشف تقرير أصدره كوفي أنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الكونغو الديمقراطية جراء تعاملاتها مع شركات غيرتلر الخارجية، مما ألقى الضوء لأول مرة على حجم هذه الخسائر الهائلة.



أوضح التقرير أن صفقات غيرتلر لـ5 امتيازات مهمة في مجال النحاس والكوبالت أدت إلى خسارة تقدر بحوالي 1.36 مليار دولار للخزينة العامة.



وفي عام 2017، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية قرارا بتطبيق عقوبات ضد غيرتلر استنادا إلى قانون ماغنيتسكي، الذي يمنحها السلطة لتجميد الأصول الخاصة بالأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو في أنشطة فساد.



وصرحت الوزارة أن غيرتلر تمكن من جمع ثروة هائلة من خلال عقود ملتبسة في قطاعي التعدين والنفط، تقدر بمئات الملايين من الدولارات في الكونغو، مستغلا علاقته القوية مع الرئيس الكونغولي حينها جوزيف كابيلا.



وفي العام اللاحق، توسع نطاق العقوبات المفروضة عليه على خلفية حصوله على تراخيص تعدين بأسعار منخفضة من الحكومة الكونغولية ومن الشركات الحكومية، ومن ثم إعادة بيعها لشركاء دوليين بأرباح طائلة.



كما شملت الدعوى اتهامات غيرتلر وشركاته بتمويل مليشيات متمردة والاستيلاء على مدفوعات كانت من المفترض أن تعود للدولة ومؤسساتها الرسمية.



ترخيص سري

في مطلع عام 2021، وخلال الأيام الأخيرة من إدارة دونالد ترامب، حصل غيرتلر على ترخيص سري يمتد لمدة عام يعفيه من العقوبات، بعد جهود مكثفة من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.



ومع ذلك، واجه هذا القرار اعتراضًا شديدًا من جانب النشطاء المعنيين بمكافحة الفساد وأعضاء في الكونغرس الأميركي، مما أدى إلى إلغائه من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في مارس/آذار 2021.



وبالنظر إلى الموقع الرئيسي الذي يشغله غيرتلر في تعزيز النفوذ الإسرائيلي في القارة الأفريقية، خاصةً في مجال السيطرة على المعادن الثمينة والإستراتيجية، كان لزامًا أن يتلقى الدعم من شخصية إسرائيلية أخرى مؤثرة، وهو رون ديرمر، السفير السابق لإسرائيل في الولايات المتحدة.



وقد أكد ديرمر على أهمية "العلاقات الإقليمية ذات الصلة بالمصالح الإسرائيلية" كسبب رئيسي وراء محاولاته لإزالة غيرتلر من قائمة العقوبات الأميركية.



يُعتبر ديرمر وكوهين من بين أقرب المساعدين وأكثرهم ثقة لدى نتنياهو، حيث كانا ينفذان مهمات سرية بأمر من حكومته، وقد وصفهما نتنياهو في مناسبات عدة كخلفاء محتملين له.



وبمعزلٍ عن تهم الفساد، وفي مسعى لنيل رضا حكومة الرئيس تشيسيكيدي، أطلق غيرتلر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مبادرة مالية تحت مسمى "يابيسو"، وادعى أنه سيقوم بتقاسم جزء من عوائده من مشروع "ميتالكول" للكوبالت مع الشعب الكونغولي.



تعرض هذا المخطط لانتقادات لاذعة لعرضه مَنْح ما كان يجب أن يكون أصولًا للدولة. ومع ذلك، ظل غيرتلر يرفض بشدة الاتهامات الموجهة ضده نافيًا ممارسته أعمالا غير قانونية، ومُصرًا على مساهمته في إحداث نقلة استثمارية كبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



لكن تحقيقات مالية أُعلن عنها عام 2021 من قبل تحالف "الكونغو ليست للبيع" المناهض للفساد، يدحض ادعاءاته حيث كشفت التحقيقات أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تكبدت خسائر تزيد عن 3.71 مليارات دولار أميركي نتيجة لصفقات التعدين والنفط المشبوهة مع دان غيرتلر، مستفيدا من علاقته المتينة مع جوزيف كابيلا، الذي حكم الكونغو من 2001 حتى 2019، وعمله كوسيط في أبرز صفقات التعدين في البلاد.



معضلة كبرى

في الآونة الأخيرة، أصبح غيرتلر معضلة كبرى لحكومة الكونغو، حيث يؤثر سلبا على تجارة الألماس المستخدم في النزاعات المحلية. وتواجه محاولات الحكومة لتحرير تجارة الألماس من سيطرته تهديدات بالمقاضاة من شركته بوصفه يمتلك عقد استغلال حصري لتلك المناجم.



هذا مع عدم الإغفال أنه في 9 فبراير/شباط 2024 ، نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا مفاده أن دان غيرتلر استطاع التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليه والتي كانت تمثل الأمل الأخير في كبح جماح استغلاله للكونغو.



ويكشف التقرير عن كيفية إخفائه لمنجم نحاس وكوبالت تُقدر قيمته بحوالي 1.5 مليار دولار، متجاوزًا بذلك القيود المفروضة عليه.



هذا الكشف دفع جموعا من المراقبين للتعليق على خبر التحايل بالقول إن الولايات المتحدة ليست جادة في حربها ضد الفساد، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية لرجل الأعمال الإسرائيلي.



ووفق هؤلاء المراقبين فإن الضجة التي رافقت محاكمة غيرتلر ليست سوى تكتيك أميركي يهدف لاحتواء الانفعالات ضد شركات غيرتلر من ناحية، والتغاضي عن الاستغلال الإسرائيلي للثروات في أفريقيا من ناحية أخرى، نظرًا لأن النفوذ الإسرائيلي في أفريقيا يعتبر امتدادًا للنفوذ الأميركي.



وتبدو جهة النظر هذه منطقية جدا، فأنشطة رجل الأعمال الذي يخدم مصالح إسرائيل ونفوذها في أفريقيا تتسق مع النفوذ الأميركي من منظور العلاقات الدولية والجيوسياسية.





السلطة الفرعية للإمبراطورية

هذا الترابط بين مصالح أميركا وإسرائيل، تناوله الأستاذ بجامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا كلينتون فرنانديز في كتابه "السلطة الفرعية للإمبراطورية".



يقول فرنانديز الذي سبق أن حمل رتبة ضابط في الاستخبارات الأسترالية إن دولا مثل أستراليا وإسرائيل والمملكة المتحدة ليست دولًا تابعة أو عميلة بقدر ما هي أعوان للإمبراطورية الأميركية، تساعد في الحفاظ على نفوذها في مناطقهم الخاصة.



يشير فرنانديز إلى أن "الجيوبوليتيك" لأميركا وأعوانها يتميز بعدوانية شديدة، مدفوعًا أساسًا بالطبقة المالية والنخب الثرية التي تملك تأثيرًا كبيرًا على الدولة، وهو ما يتضح في العديد من الأمثلة التاريخية. فعلى سبيل المثال، استعمار ونهب الهند بدأ من قبل شركة الهند الشرقية قبل أن تتدخل الدولة البريطانية لتنظيم عملية الاستعمار. وفي حالة الحرب في العراق، كان الدافع وراء الحرب يخدم مصالح شركات النفط الأميركية أكثر من الأمن القومي الأميركي.



ويعتبر فرنانديز أن الهدف الأساس للنظام الدولي الأميركي هو إنشاء نظام عالمي يسمح بالاختراق والسيطرة من قبل الطبقات المالية الوطنية، مما يجعل الهيمنة هدفا أساسيا يأتي على حساب الأمن.



وهذا يفسر لماذا يتم التغاضي عن استغلال دول مثل إسرائيل ورجال أعمالها للشعوب المتضررة من النهب في الكونغو الديمقراطية وغيرها، حيث يخدم ذلك الهيمنة الإمبراطورية الأميركية. وبالتالي يتماشى هذا مع نمط التفكير الليبرالي في جمع الثروة، وهو ما يوضح لماذا قضايا مثل العقوبات المفروضة على غيرتلر قد تكون مجرد ذر للرماد في العيون.



ختامًا، هناك اعتقادٌ قوي يهيمن على الأوساط الأكاديمية أن دان غيرتلر يمثل أحد النماذج البارزة لكيفية استغلال إسرائيل لرجال الأعمال كأدوات لتعزيز نفوذها الجيوسياسي في القارة الأفريقية، مكرسًا سياسة الاختراق والتغلغل فيها.



ومن اللافت للانتباه غياب مظهر ملموس يدل على وجود نية حقيقية أو توجه جاد لكبح جماح غيرتلر أو وضع حد لأعماله التي تلاحقها تهم الفساد سواء على المستوى المحلي في الكونغو الديمقراطية أو على الصعيد الإقليمي والدولي. مما يعكس التأثير والتداعيات السلبية لهذا النوع من السياسات على الاستقرار الاقتصادي في القارة السمراء. الجزيرة

