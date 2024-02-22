صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و410 شهداء



وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".



وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)