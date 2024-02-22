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“لم نعلم بوجود سيارة روسية فاخرة”.. أميركا تعلق بسخرية على هدية بوتين إلى كيم

2/22/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علقت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل ساخر، على هدية قدّمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره بكوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهي عبارة عن "سيارة مصنعة في روسيا لاستخدامه (كيم) الشخصي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، علّق بدوره ضاحكاً على الهدية خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، حيث قال: "في الواقع، بصراحة، لم أكن أعلم بوجود شيء اسمه سيارة روسية فاخرة".


أضاف كذلك: "آمل أن يحصل كيم على الضمان الممتد لها"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


هدية بوتين إلى كيم
والثلاثاء 21 الشهر الحالي، كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الرئيس كيم جونغ أون تلقى هدية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.


بينما قالت تقارير إن هدية بوتين لرئيس كوريا الشمالية أغضبت جارتها الجنوبية التي اعتبرتها انتهاكاً للعقوبات الأممية على بيونغ يانغ.


حيث أهدى الرئيس الروسي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيارة روسية الصنع، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، قائلة إنها جاءت "في إطار تعزيز العلاقات" بين البلدين.


كما أوضحت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم "تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي، من جانب فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي".


أضافت الوكالة أن يو جونغ، شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ، قالت إن هدية بوتين لرئيس كوريا الشمالية "دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة البلدين"، بينما لم تحدد الوكالة طراز السيارة.


تقارب بين روسيا وكوريا الشمالية
تجدر الإشارة إلى أنه منذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا العام الماضي، تشهد العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو تقارباً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.


في أثناء زيارته لمحطة الإطلاق الفضائية الروسية في منطقة الشرق الأقصى في سبتمبر/أيلول الماضي، تفقد كيم سيارة بوتين الرئاسية أوروس سينات، ودعاه الزعيم الروسي للركوب في المقعد الخلفي.


كما توجه كيم بنفسه إلى الموقع في سيارة مايباخ نقلت على متن قطار خاص سافر فيه من بيونغ يانغ.


تندرج تلك السيارة وغيرها التي شوهد فيها، ومنها العديد من السيارات المرسيدس وسيارة رولز رويس فانتوم وأخرى لكزس رياضية متعددة الاستخدامات، ضمن السلع الفاخرة التي تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصديرها إلى كوريا الشمالية. -عربي بوست


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