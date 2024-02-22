اقتراب رمضان يحرّك صفقة تبادل الأسرى.. والمؤسسة الأمنية أوصت باغتيال السنوار 5 مرات في 2022



وقال رئيس الحزب الدولاني، الوزير عضو مجلس الحرب بيني غانتس، في مؤتمر صحفي، أمس، إن هناك مؤشرات لتقدّم ممكن نحو صفقة تنجز قبل حلول رمضان.



وتزعم صحيفتا“هآرتس” و”يديعوت أحرونوت”، اليوم، أن هناك مصالح مشتركة لكلّ الأطراف بمثل هذه الصفقة، منها رغبة“حماس” بمنع، أو إرجاء اجتياح رفح، الذي يهدّد به نتنياهو وغانتس، ورغبة إسرائيل بمنع سيناريو“وحدة الساحات” في رمضان، ومنع حرب إقليمية، واستعادة المحتجزين، وقلق الدول العربية والولايات المتحدة من انتشار النار في رمضان لمناطق أخرى.



ويرجّح المنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي دافيد ميدان أن كلّ الأطراف معنيّون بتسوية قبيل رمضان، محذراً من أن بقاء المحتجزين الإسرائيليين داخل أنفاق غزة يهدّد حياتهم بشكل حقيقي.



رفض توصية باغتيال سنوار



وفي نطاق“التفاؤل الحذر”، يوضح المعلق السياسي البارز ناحوم بارنياع بأن التقدم في المداولات خلف الكواليس من المفترض أن يقود لتجديد المفاوضات حول صفقة تبادل في باريس، منوّهاً بأن الصيغة المقترحة للهدنة تشمل تبادل مخطوفين وأسرى، وهدنة أسابيع، وتغيير انتشار الجيش داخل القطاع.



ويوضح بارنياع أيضاً أن إطار الصيغة المقترحة بات محدداً، دون تحديد التفاصيل: الأعداد، الوقت، والمسافة، وغيره.

وينبّه إلى أن الفوارق في المواقف جوهرية، مستذكراً أن الوزير عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت دعا، في وثيقة تم تسريبها للقناة 12 العبرية، لضرورة وضع استعادة المحتجزين في صفقة جديدة على رأس أهداف إسرائيل، بخلاف مواقف وزراء آخرين يعتبرون هذا الهدف مهماً، لكن ليس الأهم.

ويمضي بارنياع متسائلاً؛ مَن سَرّبَ رسالة آيزنكوت السرّية لمجلس الحرب؟! مُرجّحاً أن المسرّب رغبَ بالمساس بآيزنكوت ونتنياهو معاً، وربما إفادة نفسه فقط.



من جهته، يوضح محللُ الشؤون العربية في صحيفة“هآرتس” دكتور تسفي بارئيل أن المداولات الجارية في القاهرة لا تعالج تحريك صفقة تبادل، أو منع عملية عسكرية برية جديدة فحسب، بل تبحث اليوم التالي: إدارة غزة ومستقبل“حماس”.



على خلفية هذا، من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى باريس، يوم غد الجمعة، فيما ستقرّر إسرائيل، اليوم الخميس، إن كانت ستبعث موفداً عنها إلى باريس، بعدما تتأكد من أن“حماس” فعلاً تبدي ليونة خاصة في البندين الجوهرين: وقف الحرب، وتفريغ السجون بالكامل.



من جهة الجانب الإسرائيلي، تكشف“يديعوت أحرونوت”، اليوم، أن التقديرات المحلية تشير إلى أن الخوف من فقدان السيطرة في رمضان يدفع لتجديد المداولات العالقة.



كما كشفت، اليوم، أن المؤسسة الأمنية أوصت، في 2022، بضرورة اغتيال يحيى السنوار، لكن الجيش قال إن“حماس” مرتدعة، وإن“هذا سيقود إلى حرب”. منوهةً أن بينيت وغانتس، بصفتهما رئيس حكومة ووزير أمن رفضا هذه التوصية، ثم رفضها نتنياهو، في السنوات الماضية، خمس مرات على الأقل.-(وكالات)