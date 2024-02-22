حزب الله يعلن استهداف موقع شمال إسرائيل

حزب الله يعلن استهداف موقع شمال إسرائيل
التاريخ
2/22/2024 2:30:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إنه استهدف مبنى يتمركز فيه جنود للجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال، وذكر أنه حقق إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا في جنوب لبنان، عقب إطلاق صاروخ على بلدة يوفال في الجليل شمال شرق إسرائيل.
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