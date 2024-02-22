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حزب الله يعلن استهداف موقع شمال إسرائيل

2/22/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إنه استهدف مبنى يتمركز فيه جنود للجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال، وذكر أنه حقق إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا في جنوب لبنان، عقب إطلاق صاروخ على بلدة يوفال في الجليل شمال شرق إسرائيل.

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