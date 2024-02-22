مستعربون يختطفون طالبين من أمام جامعة بيرزيت

جاء ذلك بحسب ما أكّدت الجامعة في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك".

وقالت الجامعة إن "قوات خاصة من 'المستعربين' التابعة لجيش الاحتلال، تختطف رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت صالح عبد المجيد حسن وسكرتير اللجنة الرياضية في المجلس عمرو زلوم".



وأوضحت أنه تمّ اعتقالهما "من أمام البوابة الغربية لحرم الجامعة قبل قليل".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العديد من الأشخاص، بينهم رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت.



واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعناصر من الوحدة الخاصة، حينها، حرم جامعة بيرزيت واعتقلت أعضاء في مؤتمر مجلس الطلبة، ونشطاء في الكتلة الإسلامية، بينهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة.



وبعد ذلك، زعم الاحتلال الإسرائيلي، أن طلبة في جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله، اعقلتهم قواته فجر اليوم، الأحد، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات وشيكة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه بتوجيه من حركة المقاومة الإسلامية ("حماس").



وأكد جيش الاحتلال في بيان مشترك صدر عنه وجهاز أمنه العام (الشاباك) أن قواته اعتقلت "ثمانية مطلوبين في جامعة بيرزيت، كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال الفترة الوشيكة المقبلة". وادعى أن "الجيش والشاباك أجريا خلال الأشهر الماضية، عمليات استخباراتية وتحقيقات بهدف إحباط أنشطة المجموعات الإرهابية المكونة من خلايا حماس الطلابية (الكتلة الإسلامية) التي تنشط في جامعات الضفة الغربية".



وأضاف أنه "في إطار هذه التحقيقات تم اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية العاملة في جامعة بيرزيت"، وزعم أن "تحقيقات الشاباك بيّنت أن هؤلاء الناشطين تم تجنيدهم من قبل عناصر حماس في قطاع غزة، وحصلوا على أسلحة وذخائر لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية". -وكالات