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زيادات أمام العدل الدولية: سنقدم أدلة على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير العدل أحمد الزيادات خلال كلمة ألقاها، الخميس، خلال مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على دور الوصاية الهاشمية في المحافظة على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وقال الزيادات خلال مرافعته أنها تتكون من 3 أجزاء، "حددت بنظرة شاملة الدور الأردني والعائلة الهاشمية في وصاية الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة" إضافة إلى "أفكار عن أدلة بأكثر من 3 آلاف صفحة عن انتهاكات إسرائيل، وتبعات الانتهاكات الإسرائيلية".

وأوضح أن "الأردن والعائلة الملكية الهاشمية لديها دور مهم في الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وهو يشكل أهمية للعالم كله لأنها تحافظ على الوضع التاريخي للمواقع المقدسة والأماكن المقدسة في القدس".

وأشار إلى أن مدينة القدس "مقدسة لكل الأديان، المسلمين والمسيحيين واليهود، ويجب أن تظل مدينة السلام"، موضحا أن "الحفاظ على الوضع الحالي ووضع هذه المدينة هو مفتاح للسلام من أجل العدل والسلم".

الزيادات ذكر أن الأردن الذي يدير الشؤون الإدارية للمقدسات الدينية، "يأخذ كل الإجراءات ضمن مقدراته من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على الأماكن المقدسة في القدس، "يبذل جهودا من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس ويمثل مصالح الأماكن المقدسة في المنصات الدولية والعالمية والمنظمات الدولية بكل الوسائل القانونية".

الزيادات أوضح أن إسرائيل نفسها تقر بالدور الأردني وتحترمه في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

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