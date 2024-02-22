استهداف محيط مستشفى الأمل المحاصر منذ 31 يوما

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدة قذائف في محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاستهداف أدى إلى تطاير الشظايا على مقر الجمعية ومستشفى الأمل، مما تسبب بانقطاع الأسلاك الخاصة بجهاز الاتصال الهوائي، التي تعمل من خلاله جميع طواقم الجمعية المختلفة، ما يزيد حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الطواقم، وخاصة الإسعاف، في ظل انقطاع كل وسائل الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت، لليوم 38 في محافظة خان يونس.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره، واستهدافه المستشفى لليوم الـ31 على التوالي، في ظل استمرار الوضع الكارثي.
ويتأثر المستشفى بشكل مباشر بالقصف المدفعي، الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مرافقه وارتقاء شهداء، ويواجه نقصا في احتياطات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، كما يواجه استنفاد الإمدادات الغذائية تقريبا.
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