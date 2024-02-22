Thursday, 22 February 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استهداف محيط مستشفى الأمل المحاصر منذ 31 يوما

2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدة قذائف في محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاستهداف أدى إلى تطاير الشظايا على مقر الجمعية ومستشفى الأمل، مما تسبب بانقطاع الأسلاك الخاصة بجهاز الاتصال الهوائي، التي تعمل من خلاله جميع طواقم الجمعية المختلفة، ما يزيد حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الطواقم، وخاصة الإسعاف، في ظل انقطاع كل وسائل الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت، لليوم 38 في محافظة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره، واستهدافه المستشفى لليوم الـ31 على التوالي، في ظل استمرار الوضع الكارثي.

ويتأثر المستشفى بشكل مباشر بالقصف المدفعي، الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مرافقه وارتقاء شهداء، ويواجه نقصا في احتياطات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، كما يواجه استنفاد الإمدادات الغذائية تقريبا.

MENAFN22022024000072011014ID1107888150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث