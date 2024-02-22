القسام: نفذنا منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص

القسام: نفذنا منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص
التاريخ
2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها نفذت منذ بدء طوفان الأقصى 57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول قتل على إثرها عشرات من جنود العدو.
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