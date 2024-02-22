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طيران الاحتلال يشن غارات متفرقة على شمال ووسط غزة

2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على بيت حانون ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


كما شن أيضا طيران الاحتلال غارة جوية كبيرة على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.


من جانبها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مناطق متفرقة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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