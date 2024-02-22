طيران الاحتلال يشن غارات متفرقة على شمال ووسط غزة
التاريخ
2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على بيت حانون ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
كما شن أيضا طيران الاحتلال غارة جوية كبيرة على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
من جانبها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مناطق متفرقة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
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