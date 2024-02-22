القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس

القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس
التاريخ
2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأضافت القسام أن طاقم الناقلة سقطوا بين قتيل وجريح، وأن الطيران المروحي هبط بالقرب من موقع الناقلة وقام بإخلائهم.
MENAFN22022024000072011014ID1107888147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.