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القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس

2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.


وأضافت القسام أن طاقم الناقلة سقطوا بين قتيل وجريح، وأن الطيران المروحي هبط بالقرب من موقع الناقلة وقام بإخلائهم.

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