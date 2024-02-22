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الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية نوعية جديدة - تفاصيل

2/22/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، مساء الخميس، : "نفذنا ثلاث عمليات عسكرية نوعية جديدة":

- أطلقنا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف مختلفة للاحتلال في منطقة أم الرشراش (إيلات).

- استهدفنا السفينة آيلندر في خليج عدن.

- استهدفنا مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

وتابع: " عملياتنا لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة."

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