الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية نوعية جديدة - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، مساء الخميس، :
"نفذنا ثلاث عمليات عسكرية نوعية جديدة":
- أطلقنا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف مختلفة للاحتلال في منطقة أم الرشراش (إيلات).
- استهدفنا السفينة آيلندر في خليج عدن.
- استهدفنا مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.
وتابع: " عملياتنا لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة."
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