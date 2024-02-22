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فلتكن صفقة باريس

2/22/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
بقلم: ناحوم برنياع
22/2/2024

صفقة مخطوفين لا توجد بعد - محافل مسؤولة تتحدث عن فرصة حتى 50 في المائة– لكن استئناف المفاوضات يبدو قريبا. وكما نشر لأول مرة في "واي نت" أول من أمس، تحقق توافق يفترض أن يسمح باستئناف المحادثات في السبت، هذه المرة في باريس. الانتقال من القاهرة الى باريس هو اكثر من تغيير للمكان. فالفكرة العامة هي العودة الى الوراء، الى مقترح الإطار الذي اتفق عليه في باريس في بداية شباط، والتقدم من هناك.
كما يذكر، ردت حماس على مقترح الإطار الذي تمت بلورته في باريس بمخطط إطار خاص بها، أصعب من ناحية إسرائيل. في الجانب الإسرائيلي دار جدال: طاقم المفاوضات قدر بأنه رغم الموقف الأولي الصعب لحماس يمكن التقدم؛ هكذا أيضا اعتقد بعض من وزراء الكابينت الضيق. أما نتنياهو فاستخدم الفيتو. في البداية رفض ارسال الطاقم الإسرائيلي الى القاهرة؛ بعد ذلك وافق على إرسال الطاقم لكنه سحب منه التفويض للتفاوض وضم إليه بيبي ستر من موظفي مكتبه. كما صلب المواقف في مواضيع جوهرية.
ان البشرى عن استئناف محتمل للمحادثات في باريس تتيح لكل طرف الادعاء بانه كان محقا. نتنياهو سيدعي بأن نهجه الرافض مسؤول عن أنه طرأت مرونة بموقف حماس. وهو مصر على انه انتصر. آخرون سيدعون بأن هذا لم يحصل أبدا: السنوار وصل في الأسبوعين الأخيرين الى اعتراف بأن فضائل الصفقة تفوق من ناحيته نواقصها. مسيرة مشابهة وقعت أيضا بين مقرر السياسة في إسرائيل. التغيير تكتيكي. وهو هش ومن شأنه أن يتغير.
ما الذي تغير؟ في جانب الوسطاء، شدد الأميركيون الضغط على قطر وعلى إسرائيل على حد سواء. الأميركيون مقتنعون بانه بدون صفقة مخطوفين الآن لن يتمكنوا من الوصول إلى الصفقة الكبرى، الإقليمية. المصريون يخشون من أن يؤدي استمرار القتال في رمضان إلى انفجارات في الحدود مع القطاع وفي أعمال للإخوان المسلمين في أرجاء مصر على حد سواء. في الجانب الحماسي السنوار هو الرجل الذي يتخذ القرارات. هكذا كان على مدى كل الطريق. والمنشورات التي تقول انه مقطوع الاتصال او أنه هرب من القطاع كانت وهمية لصحفيين أو دعاية كاذبة لمحافل في إسرائيل.
لقد أوضحت حكومات دول للسنوار ولزملائه في قيادة حماس بانهم اذا لم يخففوا حدة مواقفهم فلن يتلقوا منهم مزيدا من الأموال والملجأ لهم ولعائلاتهم. من ناحية المنظمة هذا تهديد وجودي. كما أنه احتدمت مسألة المسؤولية عن مصير السكان في غزة عشية رمضان، وربما أيضا مسألة البقاء الشخصي لقيادة المنظمة في غزة. صفقة ستعطيهم بوليصة تأمين.
في الجانب الإسرائيلي فان التخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة في فترة رمضان عزز الطلب للتهدئة. الجيش الإسرائيلي بحاجة الى هدنة سيستغلها للانتعاش، لتسريح جنود الاحتياط ولتعلم دروس الحرب.
العنصر الأهم الذي تغير هو الوقت. الوقت الذي مر وضع في خطرٍ شديدٍ حياةَ المخطوفين.
مخطط الإطار يؤدي الى تبادل مخطوفين بسجناء، هدنة تستمر لبضعة أسابيع وتغيير في مرابطة قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. التفاصيل – الكمية، الوقت، المسافة لم يتفق عليها. الفوارق في المواقف الأولية كبيرة.
الوثيقة التي كتبها آيزنكوت للكابينت المقلص، والتي نشر قسما من مضمونها يرون ابراهام في القناة 12، دعت إلى الدفع قدما بالصفقة. التقدير السائد هو أن من سربها أراد المس بالاثنين – بنتنياهو وبآيزنكوت. مشوق أن نعرف من. وربما المسرب أراد فقط أن يفيد نفسه.

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