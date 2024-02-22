مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على إرسال وفد لمفاوضات باريس



وكان موقع "أكسيوس" الإخباري نقل عن مصادر أن المبعوث الأميركي بريت ماكغورك أبلغ الإسرائيليين بضرورة التوصل إلى اتفاق مع حماس، وإرسال وفد إلى محادثات باريس.



في حين أفادت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستمنح وفدها التفاوضي صلاحيات أوسع.