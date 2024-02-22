مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على إرسال وفد لمفاوضات باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إن مجلس الحرب الإسرائيلي صدق على
إرسال وفد إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل
للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري نقل عن مصادر أن المبعوث الأميركي
بريت ماكغورك أبلغ الإسرائيليين بضرورة التوصل إلى اتفاق مع حماس، وإرسال
وفد إلى محادثات باريس.
في حين أفادت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستمنح وفدها التفاوضي صلاحيات أوسع.
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