Thursday, 22 February 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معركة غزة مع الجوع والبرد.. قتل بطيء بدون أسلحة

2/22/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- عندما فرت من حي الشيخ رضوان شمالي غزة جنوبا برفقة ابنها محمد (5 أعوام) جراء القصف الصهيوني أواخر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، كانت إسراء كمال الجملان حاملا في شهرها الثامن. قطعت الأم وطفلها مسافة الكيلومترات الثلاثة الفاصلة بين منزلها ومستشفى الشفاء سيرا على الأقدام. وشأنها شأن الكثيرين الذين احتموا بالمستشفى، لم تأخذ إسراء معها سوى عدد قليل من القمصان والسراويل الخفيفة لأنها كانت تتوقع عودة قريبة إلى منزلها.
بعد مضي شهرين على نزوحها، ما زالت السيدة البالغة 28 عاما تقيم وعائلتها في واحدة من مئات الخيم التي نصبت وسط قطاع غزة من دون أي وسيلة يمكن أن تحميها ومولودها الجديد من الشتاء القاسي ودرجات الحرارة المتدنية المصحوبة بالأمطار، التي ضربت القطاع المحاصر.
تقول إسراء وهي تحتضن مولودتها ذات البشرة الشاحبة "عندما أنجبتها لم يكن المطر قد هطل هنا بعد، كنت وزوجي نحاول البحث عن مأوى يقينا من المطر بعدما تسربت المياه من شقوق الخيمة". وأضافت "مررنا بأيام صعبة لم نشهد مثلها من قبل".
ويكافح الزوجان لتدفئة مولدتيهما داخل الخيمة التي أجبرهم التهجير القسري على اللجوء إليها في ظروف مناخية قاسية ومن دون ملابس أو أغطية. علما أنهما لن يتمكنا من نقلها إلى الخارج قرب النار التي يشعلها النازحون بجوار الخيمة طلبا للدفء، لأن الدخان يسبب لها صعوبة في التنفس.
تقول إسراء عن ذلك اليوم الذي قربت فيه المولودة الجديدة من النار لأول مرة "في ذلك اليوم ظلت تسعل حتى تحوّل لونها إلى الأزرق.. كنا مرعوبين من أنها قد تموت"، وأضافت بصوت مرتعش "أنا قلقة على ابنتي. فهي لم تحصل على تطعيماتها لغاية الآن".
ويمتد موسم الشتاء في غزة عادة من كانون الأول (ديسمبر) إلى آذار (مارس) وتصحبه درجات حرارة منخفضة تصل في المتوسط إلى 8 درجات. ومن شأن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية أن تزيد من صعوبة نجاة أولئك الذين تقطعت بهم السبل واضطروا للإقامة في خيام مؤقتة من دون سقف يحميهم.
وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي وقع المتوقع، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، مما أدى إلى جرف الخيام المتداعية، وإغراق ملابس النازحين والأغطية التي كانوا يحتمون بها.
وعندما شنت إسرائيل حربها بعد هجوم "طوفان الأقصى" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان الطقس وقتها ما زال دافئا ومحتملا بالنسبة للذين أجبروا على ترك منازلهم في شمال غزة، والاتجاه جنوبا وهم يرتدون ملابس صيفية وخفيفة.
لكن وضع هؤلاء النازحين تحوّل سريعا مع منع جيش الإحتلال عودتهم إلى منازلهم، وتدمير أو هدم أكثر من 60 % من وحدات غزة السكنية، وشح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع. وأكدت إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منتصف شباط (فبراير) الحالي تدمير 70 % من البنية التحتية المدنية في القطاع. لذا فلا سبيل للحصول على ملابس دافئة تحمي من البرد.
يقول سليم الجملان (28 عاما) زوج إسراء إن البرد يمنعهم من الحركة. وأوضح "كما تعلمون، لم نتمكن من أخذ أي ملابس معنا، ولا حتى وثائقنا الشخصية". "الجو بارد جدًا في الليل. نحتضن بعضنا بشدة في الليل، لأنه لا يوجد مصدر للدفء".
في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وضعت إسراء طفلتها في مستشفى. وخاطت طبيبة الولادة جروحها من دون استخدام مسكن للألم. أما الطفلة فلفّها والدها أولا بسترته، قبل أن يزودهما أحد العاملين في المستشفى بقطعة ملابس للمولودة الجديدة.
عن قطعة الملابس اليتيمة تقول إسراء "ترتديها منذ ولادتها. حتى عندما تتقيأ، أقوم بمسح القيء فقط لأنني لا أستطيع خلعها لغسلها، فالجو بارد". أما زوجها فيقول بنبرة ملؤها الإحباط "لم أتوقع أن تولد ابنتي في وضع كهذا". ويضيف "في منزلنا، كان لدينا حقيبة طفل جاهزة لها. كنا سعداء للغاية واستعددنا لولادتها. لا أعرف ماذا حدث لنا، للجميع. كان الله في عوننا جميعا".
ويقول الدكتور زيارة إن مسكنات الألم أو أدوية البرد والأنفلونزا التي لا تتطلب وصفة طبية غير متوفرة حاليا بسبب استمرار الحصار والحرب، والمستشفيات مثقلة بالأعباء ولا يمكنها علاج سوى المصابين بجروح خطيرة أو المصابين بأمراض مزمنة.
وتابع أن "معظم القضايا الطبية والأمراض هنا لا يتم الاعتناء بها. لقد انهار النظام الطبي بالكامل"، مضيفا أن هذا النظام كان قبل الحرب ومع استمرار الحصار ونقص الأدوية "جاثيا على ركبتيه بالفعل".
ويكافح النازحون الفلسطينيون أيضًا من أجل العثور على الغذاء الكافي، علما أن الجوع يجعل من الصعب على جسم الإنسان أن يبقى دافئًا.
كان سليم، زوج إسراء، يعمل بناء وميكانيكي دراجات، لكنه لم يتمكن من العثور على عمل منذ بدء الحرب. تقول إسراء في هذا الصدد "زوجي لا يعمل الآن. ولا يملك شيكلا واحدا. كنا نعيش على المعونات (من منظمات الإغاثة)". وأضافت "في بعض الأحيان يعطوننا أرزا أو قسيمة".
إسراء وسليم، لم يتناولا الطعام طوال يوم لأن المساعدات الغذائية ليست منتظمة. كان سليم يطبخ الباذنجان الذي قال إنه حصل عليه من والدته، لكنه لم يتمكن من العثور على خبز ليأكله معه. وقال "زوجتي تعاني من سوء التغذية، ولا تستطيع إرضاع ابنتنا"، مضيفا "حتى لو أردنا تحضير زجاجة من الحليب، فلا توجد طريقة صحية لتدفئة الحليب. إذا أردنا غلي بعض الماء للطفل، علينا أن نشعل البلاستيك والورق، وهو أمر غير آمن".- (وكالات)

MENAFN22022024000072011014ID1107888143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث