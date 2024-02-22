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مواكب الشهداء تتواصل في غزة.. والاحتلال يقصف أطباء بلا حدود

2/22/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - استشهد عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب القصف الاحتلال على منازل سكنية في أحياء متفرقة، في الوقت الذي نددت فيه منظمة "أطباء بلا حدود" بالقصف الذي استهدف مقرا لها رغم إبلاغها الجيش الصهيوني بالموقع الدقيق للمبنى الذي كان يحمل شعار المنظمة.
وقصفت قوات الاحتلال منزلين بالنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة فجر امس، مما تسبب في استشهاد 26 فلسطينيا، وإصابة العشرات، كما استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون بحي الزيتون في مدينة غزة (شمال).
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد 17 شخص وإصابة العشرات بجروح إثر شن الطيران الصهيوني غارات على منزل لعائلة الدعليس، غرب مخيم النصيرات.
وأضافت أن الضحايا جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، بمدينة دير البلح (وسط) المجاورة.
كما نسفت قوات الاحتلال منازل عدة في خان يونس وسط تصاعد كثيف للدخان في المدينة.
واستهدف الجيش الصهيوني منزلين في جباليا شمالي قطاع غزة، في حين دمرت طائرات حربية إسرائيلية مسجد الفاروق في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إن هناك 3 شهداء بسبب غارات صهيونية على منازل في رفح.
وأفاد المراسل بأن الطائرات الحربية شنت غارة على دير البلح وسط القطاع.
وفي تطور آخر، نقلت "وفا" عن مصادر طبية أن الصحفي إيهاب نصر الله وزوجته استشهدا، بينما أُصيب أطفالهما الثلاثة بحروق شديدة، إثر قصف شنه الاحتلال على منزلهم في حي الزيتون، بمدينة غزة.
ولفتت الوكالة الفلسطينية إلى إصابة عدد آخر (لم تحدده) من مواطني حي البراهمة، جنوبي مدينة رفح، بجروح، إثر إطلاق الجيش الصهيوني النار عليهم.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 97 شهيدا، و132 مصابا خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان على غزة ارتفع منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) إلى 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا.
"أطباء بلا حدود" تندد
ودانت "أطباء بلا حدود" أمس "بأشد العبارات الممكنة" مقتل شخصين من أفراد عائلة أحد موظفيها في قصف على مبنى تابع لها في غزة.
وقالت المنظمة -في بيان- إن الحادث وقع في وقت متأخر اول من امس عندما أطلقت دبابة صهيونية النار على مقرها الذي يؤوي موظفين وعائلاتهم في منطقة المواصي على ساحل غزة.
وأضافت "أدى الهجوم إلى مقتل زوجة أحد زملائنا إضافة إلى زوجة ابنه، وإصابة 6 أشخاص، بينهم 5 من النساء والأطفال".
وأشارت المنظمة غير الحكومية -والتي تنسق حاليا الأنشطة الطبية في قطاع غزة- إلى أن المبنى الذي تعرض للاستهداف يحمل بوضوح شعار "أطباء بلا حدود" وكان يحتمي بداخله 64 شخصا في ذلك الوقت.
وأعربت المديرة العامة للمنظمة ميني نيكولاي عن شعورها "بالغضب والحزن" مشيرة إلى أن عمليات القتل هذه تؤكد الحقيقة القاتمة بأنه لا وجود لمكان آمن في غزة، وأن الوعود بالمناطق الآمنة فارغة، وآليات فض الاشتباك لا يمكن الاعتماد عليها.
وأكدت "أطباء بلا حدود" في بيانها أنه جرى إبلاغ القوات المحتلة "بوضوح بالموقع الدقيق" لملجأ المنظمة في منطقة المواصي.
وأضاف البيان "هذا يظهر مرة أخرى أن القوات الصهيونية لا تضمن سلامة المدنيين في عملياتها العسكرية وتُظهر تجاهلا تاما للحياة البشرية وعدم احترام للمهمة الطبية".
أزمة غذاء حادة
ويترافق القصف اليومي واستشهاد العشرات من الفلسطينيين، مع أزمة غذاء حادة يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار المطبق للشهر الخامس.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي بالأراضي الفلسطينية، ماثيو هولينغورث، إن نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة، وأضاف أن هناك حاجة ملحة لهدنة أو وقف لإطلاق النار.
من جهته، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن ما يحدث في غزة غير مسبوق في حدته ووحشيته ونطاقه.
وأكد غريفيث -في بيان- أن نصف مليون إنسان في القطاع أصبحوا على حافة المجاعة، حيث يفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية.-(وكالات)

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