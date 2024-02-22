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شهداء وإصابات بغارات الاحتلال على منازل وسط غزة

2/22/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتقى 20 شهيدا وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات للاحتلال الاسرائيلي، استهدفت عدة منازل وسط قطاع غزة.


كما استهدفت غارة جوية جديدة للاحتلال منزلا لعائلة العطار بشارع أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة.

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