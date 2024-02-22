شهداء وإصابات بغارات الاحتلال على منازل وسط غزة

شهداء وإصابات بغارات الاحتلال على منازل وسط غزة
التاريخ
2/22/2024 2:30:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتقى 20 شهيدا وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات للاحتلال الاسرائيلي، استهدفت عدة منازل وسط قطاع غزة.
كما استهدفت غارة جوية جديدة للاحتلال منزلا لعائلة العطار بشارع أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة.
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