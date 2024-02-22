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تربية إربد تطلق حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

2/22/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد حملة حصالة الخير 2024 للتبرع لمرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العلاج، وذلك ضمن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الحسين للسرطان.
جاء ذلك بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور إسماعيل النقرش، ورئيس قسم النشاطات علي الشياب، ورئيس قسم الرقابة الداخلية عمر غزلان وضابط ارتباط الحملة في المديرية سهيلة كتكت.

وتهدف هذه الحملة إلى جمع التبرعات كمساهمة من الأسرة التربوية في تحقيق رسالة المسؤولية الوطنية، وغرس قيم العطاء والبذل والتطوع لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.

وثمن مدير التربية الدكتور حمزة نجادات جهود الأسرة التربوية والتعليمية وكل من أسهم بإنجاح الحملة في الأعوام السابقة، ودعا ضباط ارتباط الحملة في المدارس إلى التنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي، لتفعيل الحملة والتواصل مع طلبة المدارس لغرس حب الخير ومساعدة الآخرين.

وأكد نجادات أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومركز الحسين للسرطان، ودعم المديرية لمثل هذه المبادرات كونها تغرس في نفوس الطلبة قيم إنسانية وأخلاقية، وتخلق ثقافة مبنية على الوعي والإحساس بالآخرين المبني على التكافل والتي حض عليها ديننا الحنيف.

من جانبه، كرّم النقرش مديري ومديرات المدارس وضباط الارتباط لجهودهم المبذولة في الحملة السابقة بشهادات تقديرية.

من جهتها، قامت ضابط ارتباط المديرية سهيلة كتكت بتسليم 50 حصالة لـ45 مدرسة من مدارس قصبة إربد.

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