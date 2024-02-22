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مصورون محترفون يمثلون الأردن في التصوير تحت الماء بالغردقة المصرية

2/22/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- يشارك مصورون محترفون من العقبة بالبطولة العربية المفتوحة للتصوير تحت الماء والتي تقام في مدينة الغردقة المصرية.
وباشر المصورون تدريباتهم تحت الماء في مناطق مختلفة في أعماق بحر الغردقة المصرية لتصوير جماليات المرجان والأسماك ذات الألوان الزاهية، فيما يخوضون غمار البطولة صباح الجمعة بمشاركة 28 مصورا محترفا يمثلون 6 دول؛ هي لبنان والأردن وليبيا ومصر والإمارات، وسيتنافس المشاركون في إظهار أفضل الصور للحياة البحرية داخل مياه الغردقة خلال يومي الخميس والجمعة.

ويمثل الأردن في البطولة المصورون المحترفون محمد القطاونة، ويزن السعد، وعمر المومني، وسامر البيطار، إذ سبق وأن أحرز المصورون الأردنيون نتائج متقدمة والمراكز الأولى في بطولات أقيمت في عدد من الدول كان آخرها في مدينة العقبة العام الماضي وقبلها في شرم الشيخ المصرية، فيما اختار الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ المصور الأردني سيف الشمايلة عضوا في لجنة التحكيم المركزية.

وأكد أمين عام الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ الأردني أيمن جبر أن البطولة تفرز مصورين جدد وتضيف صورا احترافية جديدة للحياة البحرية في كل دولة تقام فيها البطولة، مؤكداً ثقته بالمصورين المحترفين من الأردن بإحراز مراكز متقدمة في البطولة وهي فرصة مهمة لكسب الخبرات وإظهار جماليات كل مدينة ساحلية.

وبين جبر أن هذه البطولة قفزة نوعية في نشاطات الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ، متمنيا السلامة لجميع المشاركين.

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