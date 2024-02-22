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المنطقة الجنوبية بالعقبة.. منشآت واستثمارات حيوية يخدمها طريق متهالك

2/22/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - يعاني الطريق المؤدي إلى المنطقة الجنوبية الصناعية في العقبة من اهتراء وتهالك بنيته التحتية، حيث تنتشر فيه الحفر العميقة بشكل كبير، وسط مطالبات ملحة بضرورة إعادة تأهيله لا سيما وإنه يخدم أرصفة الموانئ الجنوبية وعددا كبيرا من الشركات الصناعية التي تقدر استثماراتها بعشرات الملايين.
وطالب سالكو الطريق وأصحاب وسائل نقل وناقلات النفط بغعادة تأهيل الطريق والذي تكثر في التعرجات والحفر وانعدام الإنارة في أجزاء منه، مؤكدين أن الطريق حيوي ومهم ويخدم أهم الشركات الصناعية والموانئ، لا سيما النفط والفوسفات والبوتاس إلى جانب أماكن تخزين المشتقات النفطية.
وبين السائق ايمن النعيمات أن الطريق الذي يعتبر شريان قلب الصناعات الكبيرة والموانئ يعاني من إهمال واضح منذ اكثر من 20 عاما، إذ لم يشهد أي تأهيل أو إعادة تعبيد لطبقته الاسفلتية التي تآكلت في أجزاء كثيرة منه وتحولت إلى حفر عميقة تلحق الضر بالمركبات.
وأشار أن الطريق مع اهتراء بنيته التحتية وانتشار الحفر فيه، يؤثر سلبا على نشاط أهم واجهات العقبة الاستثمارية في المنطقة الصناعية الجنوبية، وأصحاب المصانع والعاملين وعمليات النقل والشحن.
وأشار عاملون في المنطقة الصناعية، أن الطريق يجب ان تتوجه له كل انظار الجهات المسؤولة باعتبار تأهيله أولوية لا تحتمل أي تأخير، لا سيما أن العديد من المؤسسات والشركات الصناعية طرحت مشكلة الطريق منذ سنوات طويلة وأوصلت ملاحظاتها لأصحاب القرار، لكن دون أي جدوى لغاية الآن.
وقال السائق العامل على نقل مجموعة من الموظفين عبر حافلة مستأجرة محمد عابد، إن هذا الشارع يخدم أكثر من 6000 عامل وصاحب مؤسسة ومسؤولين لشركات كبرى، مؤكداً أن العديد من الزوار والمستثمرين في المنطقة وخلال زياراتهم المتكررة من أجل الاطلاع على الاستثمارات ينقلون ملاحظاتهم حول وضع الطريق المؤدي إلى المصانع، معتبرا أن الطريق بات طاردا لعميلة الاستثمارية ولا يخدمها، لا سيما أنه يشهد خلال أوقات الدوام حركة كثيفة من المركبات بكافة أحجامها، إضافة إلى اعتماده من قبل الشاحنات التي تنقل البضائع والسلع للموانئ والمصانع.
ولفت المواطن محمد بخيت إلى أن الطريق بأمسّ الحاجة للصيانة، كونه يخدم الاستثمارات والمصانع في المنطقة الجنوبية، إلى جانب ربطه أحيانا بمعبر الدرة وعبور مئات المواطنين الأردنيين والسعوديين من خلاله، مشيرا إلى أن زيارات متعددة للمسؤولين شهدها الطريق وهم على علم بمدى خطورته وردائته، لكنهم لم يحركوا ساكناً، مطالبا بضرورة وضع مخصصات مالية عاجلة من أجل إعادة تأهيلة بخلطة إسفلتية ومعالجة كافة العيوب فيه.
من جهته، قال مدير اشغال العقبة المهندس وجدي الضلاعين إن مجلس المحافظة العام الحالي خصص مبلغ 150 ألف دينار لصيانة الطريق، لكن وزارة الأشغال تفاجأت بإلغاء المخصصات، مؤكداً أن الطريق بحاجة إلى الصيانة وهو ما سعت إليه الوزارة الأسبوع الماضي بعمل ترقيعات للحفر كحل مؤقت لطول الشارع الحيوي والمهم والذي يقدر طوله بـ 1.5 كم.
ويأمل الضلاعين من الشركات العاملة في المنطقة وعلى رأسها شركتا الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية بالمساهمة لإعادة تأهيل الطريق والذي فعليا بحاجة عاجلة للصيانة في بعض من أجزائه خدمة لهم وللعديد من المؤسسات والشركات الحيوية والتي تسلك الطريق بشكل شبه يومي.

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