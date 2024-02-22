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الغور الجنوبي.. جهود مكافحة الحشرات يبددها تسلل الزبل البلدي

2/22/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- رغم قرار منع دخول واستخدام الزبل البلدي غير المعالج بمزارع الأغوار الجنوبية، إلا أن كميات تدخل بطرق مختلفة، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة انتشار الحشرات خاصة الذباب المنزلي، كما هو الحال في الفترة الحالية، رغم كل عمليات المكافحة التي تنفذها الجهات المعنية.
ويقدر مصدر رسمي بمحافظة الكرك، أن زهاء 80 ألف طن من الزبل البلدي تدخل سنويا بطرق مختلفة لمناطق الأغوار الجنوبية.
ويعتبر الزبل البلدي أحد أهم الأسمدة المستخدمة في عمليات الزراعة بالأغوار الجنوبية، لكونه أرخص الأسمدة، في ظل خسائر كبيرة يتعرض لها المزارعون سنويا.
كما يعتبر الزبل البلدي غير المعالج البيئة الحاضنة لبيوض الذباب المنزلي وبعض الحشرات الأخرى، وتزداد المشكلة مع استخدام الزبل طوال العام، ما يمنع القضاء على الحشرات ويبدد جهود المكافحة.
وكانت وزارة البيئة منعت دخول الزبل البلدي غير المعالج لغايات التسميد الطبيعي للمزارع في مناطق وادي الأردن قبل 13 عاما، بسبب أثره الكبير في انتشار الذباب المنزلي. وشجعت وجود معامل لمعالجة الزبل البلدي بطرق مختلفة ليصبح بيئة غير حاضنة للحشرات وخصوصا الذباب المنزلي.
وقال المواطن من مدينة الكرك شامان قسوس إن الفترة الحالية من العام هي الفترة الأجمل لحركة السياحة الداخلية للأغوار الجنوبية وخصوصا من مناطق الكرك الباردة شتاء، مشيرا إلى أن ما يعكر الرحلات، الانتشار الكبير للذباب في مناطق التنزه وبشكل مزعج وغير محتمل.
واشار إلى أن أسر عديدة من الكرك، اعتادت أن تذهب في كل نهاية أسبوع طوال موسم الشتاء إلى الأغوار الجنوبية للتنزه والاستمتاع بالأجواء الدافئة، إلا أن الفترة الحالية مع انتشار الروائح الكريهة الناتجة من الزبل البلدي، إضافة إلى الذباب المنتشر بكميات كبيرة، أعاق حركة التنزه الشتوية بالأغوار.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت العام الماضي أن مشكلة الذباب المنزلي بالأغوار الأردنية قد انخفضت بمعدل 70 % نتيجة عمليات المكافحة المستمرة وعلى مساحات واسعة من وادي الأردن.
ورغم استمرار حملات المكافحة من قبل بلدية الأغوار الجنوبية ومديرية زراعة الاغوار الجنوبية، والتي تشهد خلالها الاغوار تراجعا ملموسا في مشكلة الانتشار المقلق للذباب المنزلي والحشرات، إلا انها سرعان ما تعود للظهور مجددا، وسط تأكيدات رسمية باستمرار بذل الجهود لإنهاء المشكلة تماما.
وقال المزارع سيف محمد من الغور الصافي إن اجراءات مديرية زراعة الاغوار بوقف دخول السماد غير المعالج وهو الأكثر استخداما لدى المزارعين لرخص ثمنه وحملات المكافحة بالرش بداية الموسم كان لها الأثر الكبير في الحد من مشكلة انتشار الذباب، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد عودة الانتشار المقلق للذباب بشكل غير معهود، ما يتطلب اجراءات أخرى ومكافحة مغايرة.
وشدد على أن منع دخول السماد العضوي غير المعالج الى كامل المنطقة، سيؤدي إلى تحسين الاوضاع ويقلل من انتشار وتكاثر الحشرات وخصوصا الذباب المنزلي.
بدوره، اشار رئيس بلدية الاغوار الجنوبية يوسف البوات إلى أن البلدية تقوم وبشكل مستمر وبالتعاون مع مديرية زراعة الاغوار بعمليات مكافحة مستمرة، كان آخرها قبل اسبوع، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت شهدت ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة ما ساهم في انتشار الذباب، مؤكدا أن البلدية مستمرة بعمليات المكافحة بالرش حرصا على سلامة المواطنين.
من جهته، أكد مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايله أن الفترة الحالية تشهد تراجعا بانتشار الذباب بسبب حملات المكافحة التي تنفذها المديرية والبلديات بالمنطقة، وذلك ضمن الخطة السنوية لمكافحة الذباب المنزلي بالإضافة إلى منع استخدام الزبل البلدي غير المعالج بشكل نهائي.
واشار إلى أن المديرية نفذت بالتعاون مع بلدية الاغوار الجنوبية حملة رش قبل اسبوع من خلال آليات المديرية وخصوصا في موقع مكب النفايات، باعتباره البيئة المناسبة الأخرى للذباب المنزلي.
واكد أنه واستمرارا للخطة السنوية لمكافحة الذباب المنزلي نفذت المديرية حملة مكافحة للذباب في مختلف مناطق الاغوار قبل شهر، في حين أن المديرية تقوم بمراقبة دائمة لمنع دخول الزبل البلدي، ووضع نقاط غلق على مداخل الأغوار وضبط أي كميات غير معالجة ورشها بمبيدات خاصة.

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