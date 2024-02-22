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عجلون: توقع حركة تنزه نشطة.. ومطالبات بالتخفيف من آثارها البيئية

2/22/2024 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- مع توقع أن تشهد عموم مناطق محافظة عجلون حركة تنزه كبيرة في قادم الأيام، يعود القلق إزاء ظاهرة "نفايات المتنزهين"، التي تشكل للجهات المعنية، وترتب عليها أعباء يحتاج التعامل معها إلى جهود مضاعفة، للحد من تلوث متوقع له تبعات وأضرار على البيئة بشكل عام.
وأمام هذه التحديات، تبرز مقترحات لتجاوز المشكلة، وتتمثل بتحديد مواقع معينة للتنزه، وتأهيل المتنزهات وزيادة أعدادها، وتكثيف جهود البلديات لجمع المخلفات، سيما المتواجدة بالقرب من المواقع الأثرية والسياحية، ودعم الجهات التطوعية لتنفيذ حملات النظافة، والتركيز على التوعية.
يقول رئيس جمعية البيئة الأردنية الزميل علي فريحات إن محافظة عجلون تتميز بتنوعها البيئي، وانتشار الغابات والمتنزهات الطبيعية على أراضيها، فهي تشكل رئة الأردن الخضراء، ما يستدعي من مختلف الجهات المعنية، ان تعمل على إنهاء مشكلة هدر قيمتها البيئية، وهي مخلفات المتنزهين، التي تتسبب بإيذاء البيئة.
وأكد أن مناطق التنزه والغابات، تعاني أثناء فترات التنزه، من تراكم كميات كبيرة من مخلفات الزوار، ما يستدعي تنفيذ حملات رسمية وتطوعية عديدة لإزالتها، حتى وصل الأمر إلى رفع عدة أطنان في كل حملة يتم تنفيذها.
ويقول الناشط البيئي خالد عنانزة إنه لم يبق جهد أو طرح ومقترح أو فكرة، إلا وتبنتها جهات عدة رسمية وأهلية وتطوعية في سبيل الحد من ظاهرة مخلفات التنزه التي تغرق بها غابات عجلون خلال الربيع وحتى انقضاء أشهر الصيف، مؤكدا أن هذه الحلول، على أهميتها، تبقى غير كافية من دون تطوير "الثقافة والوعي" لدى الأفراد أنفسهم بأهمية الحفاظ على البيئة، واعتبارها ملكا للجميع.
وزاد أنه ومع استمرار مشكلة طرح النفايات ومخلفات التنزه وسط غابات عجلون وتوقع تفاقمها، فإنه لا بد من زيادة الوعي بالمحافظة على الغابات، باعتباره أحد أهم الحلول للحفاظ على نظافة البيئة ومواقع التنزه، لاسيما وأن المحافظة بدأت تشهد نشاطا سياحيا كبيرا مع تشغيل التلفريك.
ويدعو الناشط علي القضاة إلى التركيز على الجوانب التوعوية عبر كل المنابر المتاحة وتوزيع النشرات والبروشورات التثقيفية بأهمية حماية البيئة على المتنزهين، وأن يتم تحديد مواقع التنزه وحصرها بمواقع محددة، بحيث تكون بعيدة عن أعماق الغابات، وقريبة من خدمات البلديات المتعلقة بجمع النفايات، واللجوء لإغلاق الطرق المؤدية لوسط الغابات، وزيادة دوريات البيئة، وتغليظ وتفعيل العقوبات بحق المخالفين.
واقترح تخصيص مساحات مناسبة من أراضي الخزينة، لإقامة متنزهات سياحية عليها، ضمن أماكن محددة وسط الغابات، بحيث تتوافر فيها حاويات ومستوعبات، مؤكدا أن ذلك سيسهم بالحد من السياحة العشوائية في تلك المناطق ويحافظ عليها، محذرا من خطورة هذه المخلفات ومن تحللها طويل الأمد وآثاره المدمرة للتربة ومصادر المياه السطحية كالينابيع والأودية والسدود، ولما تشكله من بيئة جاذبة للحشرات والآفات، وتشوه المكان وتدمر البيئة.
من جهته، أكد مدير البيئة في المحافظة نزار حداد أنه ومع توقع تضاعف أعداد الزوار للمواقع السياحية ومواقع التنزه وسط الغابات خلال الفترة المقبلة بمحافظة عجلون، فإن الجهات المعنية كثفت جهودها البيئية وخاصة جهود النظافة، لمواكبة هذه الزيادة المتوقعة، بحيث تتركز هذه الجهود في جهات معنية، تتمثل بمديريات السياحة والبيئة وإدارة الشرطة البيئية والبلديات، تساندها جهات تطوعية.
وزاد أن أقسام المديرية المختلفة وبالتعاون مع جهات أخرى كمديريات الشباب والتربية، تنفذ العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية عبر المحاضرات والندوات المتخصصة للتأكيد على أهمية الحد من هذه الظاهرة السلبية وكل ما يضر بالبيئة، مؤكدا أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تشكل خطراً على صحة الإنسان وتؤثر سلباً على الثروة الطبيعية والحيوانية ووجهاتنا السياحية، مشيرا إلى بدء وزارة البيئة بتطبيق أحد أهم بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، والذي يتضمن تحرير مخالفات للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات في المتنزهات والحدائق العامة.
وتؤكد مصادر مديرية سياحة المحافظة أن المديرية وزعت العام الماضي حاويات معدنية على بلديات المحافظة الخمسة، وتزويد محطات الوصول والانطلاق لمشروع التلفريك بأعداد منها للمساهمة بديمومة أعمال النظافة في المنطقة.
بدوره، أكد رئيس بلدية عجلون الكبر حمزة الزغول، أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة لا يمكن أن يتم إلا بالوعي، إذ يعد ثقافة وسلوكا مجتمعيا تشاركيا، بحيث يجب علينا تفعيله بالشراكة مع جميع الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية ذات العلاقة من التربية والتعليم والسياحة والأوقاف والمؤسسات الدينية، بهدف إعطاء صورة مشرقة للمتنزهين والزوار عن المنطقة.
ودعا المواطنين والزوار والمتنزهين إلى التعاون مع البلدية بعدم رمي النفايات بطريقة عشوائية ووضعها في الحاويات والبراميل المخصصة للنفايات، ليتم التعامل معها وجمعها بسهولة من قِبل الكوادر العاملة.
وأكد أن البلدية تنظم خلال مواسم التنزه حملات نظافة تشمل أماكن التنزه ضمن مناطقها وستبقى مستمرة بهذه الحملات لجمع النفايات من مناطق التنزه وجوانب الطرق.

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