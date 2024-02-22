Lenovo Group: نتائج الربع الثالث 2023/24

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY)، والشركات التابعة لها ("المجموعة")، عن نتائج الربع الثالث التي أظهرت ارتفاعًا في إيرادات المجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 15.7 مليار دولار أمريكي، وتحسنًا على صعيد أرباح المجموعة على أساس ربع سنوي للمرة الثانية على التوالي، إضافةً إلى ارتفاع صافي الدخل إلى 357 مليون دولار أمريكي حسب معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج (non-HKFRS)[1]‎، مع ارتفاع هامش صافي الدخل بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي إلى 2.3%. وقد واصلت محركات النمو المتنوعة للمجموعة تقديم أداء قوي، إذ شكلت إيرادات أعمال الأجهزة الإلكترونية المستثنى منها أجهزة الكمبيوتر 42% من إيرادات المجموعة، بزيادة قدرها 1.3 نقطة على أساس سنوي. لقد تحققت التحسينات الربع سنوية المتسقة في غضون الأرباع السنوية الماضية مدفوعة بمرونة أعمال المجموعة الأساسية والفعالية الكبيرة لخطة التحول الجارية. كما حققت أعمال SSG إنجازًا هامًا بتجاوز عتبة الإيرادات البالغة ملياري دولار أمريكي، محققة أرباحًا تشغيلية عالية قياسية بهامش تشغيل يزيد عن 20%، وزادت الإيرادات من الخدمات المدارة وخدمات المشروعات والحلول على أساس سنوي لمدة 11 ربعًا متتاليًا. على صعيد آخر، حققت أعمال ISG نموًا في الإيرادات على أساس ربع سنوي، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ مليار دولار أمريكي لأعمال التخزين والبرمجيات والخدمات. وبشكل عام، تواصل أعمال IDG تحقيق نمو في الإيرادات، متفوقةً في هذا الصدد على مجريات السوق، كما حققت نموًا في شحنات أجهزة الكمبيوتر على أساس سنوي، محافظةً على مستوى الأرباح التي ترفعها لمصاف الريادة في الصناعة. أبرز المؤشرات المالية:

الربع الثالث من السنة المالية 23/24 القيمة بالمليون دولار أمريكي الربع الثالث من السنة المالية 22/23 القيمة بالمليون دولار أمريكي التغيير إيرادات المجموعة 15,721 15,267 3% الدخل قبل حسم الضرائب 471 605 (22%) صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم) 337 437 (23%) صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم – HKFRS غير المعمول بها) [1] 357 447 (20%) الأرباح الأساسية للسهم الواحد (القيمة بالسنت الأمريكي) 2.81 3.65 (23%)

تصريح الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، Yuanqing Yang :

"لقد أوفينا بوعدنا في الربع الأخير واستأنفنا تحقيق نمو في الإيرادات على أساس سنوي، بدفعة قوية من مرونة الأعمال الأساسية وفعالية خطة التحول المعتمدة على الخدمات. واستشرافًا للمستقبل، فإن التزامنا بتنفيذ خطة الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقدراتنا في مجال الحوسبة من الجيب إلى السحابة، ومجموعة كاملة من الأجهزة الذكية، والبنية التحتية الذكية، والحلول والخدمات الذكية، جنبًا إلى جنب مع شراكاتنا مع الرواد الرئيسيين الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي، سيضمن تبوأنا مكانة بارزة تؤهلنا لاغتنام الفرص الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي."

تسريع وتيرة تفعيل الذكاء الاصطناعي

تستفيد المجموعة من فرص النمو الكبيرة التي يوفرها عصر الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص، يؤدي الاتجاه الوليد للذكاء الاصطناعي الهجين إلى زيادة الطلب مباشرةً على أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه من شأنه تحفيز دورة تحديث أخرى للصناعة، إذ يحتاج المستخدمون إلى أجهزة مصممة لتحقيق مزيد من الإبداع والإنتاجية. بالإضافة إلى الأجهزة، يعمل الذكاء الاصطناعي الهجين على زيادة الطلب على البنية التحتية الهجينة وطلب العملاء على التطبيقات والحلول والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل الاستشارات والتصميم والتطوير والصيانة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو عبر قطاعات العملاء المتعددة.

تواصل شركة Lenovo تنفيذ التزاماتها الاستثمارية في مجال الابتكار في إطار تعزيز مكانتها الفريدة في عصر الذكاء الاصطناعي. علاوةً على ذلك، يتزايد عدد موظفي البحث والتطوير على أساس سنوي بأكثر من 25% من موظفي المجموعة، بالتزامن مع المنحنى الإيجابي الذي تتخذه نسبة النفقات إلى الإيرادات على صعيد البحث والتطوير للسنة المالية بأكملها محققةً أعلى معدل لها على الإطلاق. هذا، وتعد خطة الاستثمار المستمرة، إلى جانب مجموعة كاملة من الأجهزة والبنية التحتية والحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمستعدة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والمحسنة بالذكاء الاصطناعي، أساس رؤية Lenovo المتمثلة في شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"، والتي من شأنها تغيير الطريقة التي يعيش ويعمل بها الأفراد والمؤسسات، في إطار تعزيز النمو المستدام المستقبلي للمجموعة.

تتضمن الإعلانات الأخيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجموعة شراكة مع Anaconda تهدف إلى تطوير آليات الذكاء الاصطناعي وتفعيل محطات عمل علوم البيانات العالية الأداء في شركة Lenovo، ومجموعة من الأجهزة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، والتي جرى الإعلان عنها في معرض CES السنوي، وتوسعة لمنصتها السحابية الهجينة لاعتماد الذكاء الاصطناعي مع حلول ThinkAgile الجديدة الفائقة التقارب وخوادم ThinkSystem وعرض المرونة السيبرانية الخدمية (CRaaS) الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

Solutions and Services Group (SSG) : الإيرادات القياسية والأرباح التشغيلية القياسية وتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي

الأداء في الربع الثالث من السنة المالية 23/24:



إيرادات قياسية قدرها 2.0 مليار دولار أمريكي، مصحوبةً بنمو سنوي مضاعف. وأرباح تشغيلية قياسية عالية بهامش تشغيل يتعدى 20%.

تلعب خدمات وبرمجيات الدعم المحمية دور محرك الربح الأساسي لمجموعة SSG. المزيد من الخدمات المدارة وخدمات المشروعات والحلول الموسعة، والتي تشكل معًا ما يصل إلى 55% من إيرادات SSG، بزيادة قدرها 1.5 نقطة على أساس سنوي مع نمو متواصل على أساس سنوي على مدى 11 ربعًا متتاليًا.

الفرص المتاحة والنمو المستدام:



ثمة زخم قوي يحيط بعروض SSG الرائدة، بما في ذلك حلول أماكن العمل الرقمية (DWS) والسحابة الهجينة وحلول وخدمات الاستدامة.

جعلت SSG الهدف الرئيسي من عروضها الرائدة هو دعم صناعات رأسية معينة بحلول ذكية، فنجم عن ذلك كسب صفقات كبيرة من العملاء. زيادة طلب العملاء على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في حالات الاستخدام الصناعية - مع الخدمات المصاحبة، مثل الاستشارات والتصميم والتفعيل - مما يؤدي إلى تعزيز نمو خدمات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.

Infrastructure Solutions Group (ISG) : اغتنام الفرص الكامنة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

الأداء في الربع الثالث من السنة المالية 23/24:



حققت ISG نموًا في الإيرادات على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي.

وصلت الإيرادات المجمعة من أعمال التخزين والبرمجيات والخدمات إلى مستوى قياسي بلغ مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن تحتفظ ISG بالمركز الثالث عالميًا على صعيد البنية التحتية للتخزين والذكاء الاصطناعي.

الفرص المتاحة والنمو المستدام:



من المتوقع أن يتطور خادم الذكاء الاصطناعي بمعدل أسرع مرتين تقريبًا من إجمالي سوق الخوادم.

تسعى ISG إلى عقد شراكات إستراتيجية رئيسية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمحفظتها. يؤدي ازدهار آليات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع الطلب على البنية التحتية الذكية (أداء أفضل وإدارة أذكى واستهلاك أقل للطاقة). كما تحتل شركة Lenovo مكانة فريدة بفضل محفظتها الشاملة من الطرف إلى السحابة (Edge to Cloud)، وبرنامج AI Innovators، ومراكز ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تقدم حلولاً شاملة معتمدة مسبقًا تخدم صالح ازدهار الصناعة.

Intelligent Devices Group (IDG) : النمو المتواصل والقيادة الحكيمة

الأداء في الربع الثالث من السنة المالية 23/24:



شهدت IDG ربعًا سنويًا قويًا في ظل مواصلة نمو الإيرادات بفضل الإستراتيجية الواضحة والاستثمار المستمر في مجال الابتكار والتميز التشغيلي.

شهد تعافي سوق أجهزة الكمبيوتر المستمر تفوقًا لمجموعة IDG على صعيد آليات السوق، إذ حققت نموًا على أساس سنوي في الشحنات، مسجلةً أعلى حصة سوقية منذ كوفيد بنحو 24%. قطعت أمريكا الشمالية خطوات ناجحة على صعيد نمو إيرادات أجهزة الكمبيوتر على أساس سنوي بنسبة 20%. حققت أعمال الأجهزة الإلكترونية المستثنى منها أجهزة الكمبيوتر تقدمًا مشجعًا، كما حققت أعمال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مجددًا نموًا مضاعفًا في الشحنات على أساس سنوي، وشهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السوق مسجلةً أكثر من 20 نقطة. ارتفعت شحنات الهواتف الذكية حتى 32% على أساس سنوي – بالتزامن مع نمو فائق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

الفرص المتاحة والنمو المستدام:



ستؤدي صرعة الذكاء الاصطناعي الهجين إلى زيادة طلب العملاء على الأجهزة ودورة تحديث أخرى، مما يهيئ الفرصة لتعزيز إمكانات النمو وتحسينات هامش الربح. تسنح فرصة فريدة أمام شركة Lenovo لتطوير تجربة ذكاء اصطناعي موحدة كاملة تُعنى بالأنظمة البيئية الرقمية للمستخدمين، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

أبرز الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ( ESG )

لقد نالت شركة Lenovo الكثير من التقدير لما حققته من إنجازات على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG) في الربع الماضي، بما في ذلك:



الحفاظ على أعلى درجة ممكنة في تصنيفات MSCI ESG السنوية بالإضافة إلى تصنيف AAA.

الحصول على الجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز الأفضل على صعيد حوكمة المؤسسات والممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG) السنوية من معهد هونج كونج للمحاسبين القانونيين المعتمدين.

إدراجها ضمن مؤشر مساواة المؤسسات لعام 2023-2024 الصادر عن مؤسسة حملة حقوق الإنسان للعام السادس على التوالي. تحقيق أعلى نتيجة في معيار Pride Global لأماكن العمل السنوي.

[1] تم تعديل مقياس معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج (HKFRS) عن طريق استبعاد صافي تغييرات القيمة العادلة في الأصول المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة وإهلاك الأصول غير الملموسة الناتجة من عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم ذات الصلة بها وتأثيرات ضريبة الدخل ذات الصلة إن وجدت.

نبذة عن Lenovo

تعد Lenovo قوة تكنولوجية عالمية تبلغ عائداتها 62 مليار دولار أمريكي، وفضلاً عن ذلك فقد احتلت الرتبة رقم 217 ضمن Fortune Global 500، وتضم بين جنباتها 77,000 موظف على مستوى العالم مقدمةً خدمات لملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. إضافةً إلى ذلك، تتبنى شركة Lenovo رؤية جريئة تقتضي تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، فعمدت إلى الاستفادة من نجاحها الساحق باعتبارها أكبر شركة كمبيوتر في العالم ووسعت نطاق أعمالها ودعمت تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل والحوسبة الطرفية والسحابة والشبكة والذكاء)، بما في ذلك الخوادم ووحدات التخزين والأجهزة المحمولة والبرامج والحلول والخدمات. وبالتالي، سيسهم هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكارات شركة Lenovo الثورية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا ونجاحًا وذكاءً للجميع في كل مكان، ثم إن شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY). للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ أحدث الأخبار على StoryHub .

LENOVO GROUP الملخص المالي للربع المنتهي في 31 من ديسمبر 2023 (القيمة بالمليون دولار أمريكي، باستثناء بيانات السهم الواحد)

الربع الثالث 23/24

الربع الثالث 22/23

التغيير على أساس سنوي الإيرادات 15,721 15,267 3% إجمالي الربح 2,601 2,612 (0)% هامش إجمالي الربح 16.5% 17.1% (0.6) نقطة نفقات التشغيل (1,988) (1,862) 7% نفقات البحث والتطوير (547) (579) (6)% (مدرجة ضمن نفقات التشغيل) نسبة النفقات إلى الإيرادات 12.6% 12.2% 0.4 نقطة الربح التشغيلي 613 750 (18)% صافي الدخل/ (النفقات) الأخرى غير التشغيلية (142) (145) (2)% الدخل قبل حسم الضرائب 471 605 (22)% الضرائب (94) (123) (23)% ربح الفترة 377 482 (22)% الفوائد غير المسيطرة (40) (45) (11)% الربح العائد إلى حاملي الأسهم 337 437 (23)% الربح العائد إلى حاملي الأسهم - HKFRS غير المعمول بها [1] 357 447 (20)% ربح السهم الواحد (EPS) (القيمة بالسنت الأمريكي) الأساسي 2.81 3.65 (0.84) المخفف 2.64 3.44 (0.80)

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