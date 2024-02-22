Lenovo Group: نتائج الربع الثالث 2023/24

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY)، والشركات التابعة لها ("المجموعة")، عن نتائج الربع الثالث التي أظهرت ارتفاعًا في إيرادات المجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 15.7 مليار دولار أمريكي، وتحسنًا على صعيد أرباح المجموعة على أساس ربع سنوي للمرة الثانية على التوالي، إضافةً إلى ارتفاع صافي الدخل إلى 357 مليون دولار أمريكي حسب معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج (non-HKFRS)[1]، مع ارتفاع هامش صافي الدخل بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي إلى 2.3%. وقد واصلت محركات النمو المتنوعة للمجموعة تقديم أداء قوي، إذ شكلت إيرادات أعمال الأجهزة الإلكترونية المستثنى منها أجهزة الكمبيوتر 42% من إيرادات المجموعة، بزيادة قدرها 1.3 نقطة على أساس سنوي.
لقد تحققت التحسينات الربع سنوية المتسقة في غضون الأرباع السنوية الماضية مدفوعة بمرونة أعمال المجموعة الأساسية والفعالية الكبيرة لخطة التحول الجارية. كما حققت أعمال SSG إنجازًا هامًا بتجاوز عتبة الإيرادات البالغة ملياري دولار أمريكي، محققة أرباحًا تشغيلية عالية قياسية بهامش تشغيل يزيد عن 20%، وزادت الإيرادات من الخدمات المدارة وخدمات المشروعات والحلول على أساس سنوي لمدة 11 ربعًا متتاليًا. على صعيد آخر، حققت أعمال ISG نموًا في الإيرادات على أساس ربع سنوي، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ مليار دولار أمريكي لأعمال التخزين والبرمجيات والخدمات. وبشكل عام، تواصل أعمال IDG تحقيق نمو في الإيرادات، متفوقةً في هذا الصدد على مجريات السوق، كما حققت نموًا في شحنات أجهزة الكمبيوتر على أساس سنوي، محافظةً على مستوى الأرباح التي ترفعها لمصاف الريادة في الصناعة.
أبرز المؤشرات المالية:
|
|
الربع الثالث من السنة المالية 23/24
القيمة بالمليون دولار أمريكي
|
الربع الثالث من السنة المالية 22/23
القيمة بالمليون دولار أمريكي
|
التغيير
|
إيرادات المجموعة
|
15,721
|
15,267
|
3%
|
الدخل قبل حسم الضرائب
|
471
|
605
|
(22%)
|
صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم)
|
337
|
437
|
(23%)
|
صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم – HKFRS غير المعمول بها) [1]
|
357
|
447
|
(20%)
|
|
|
|
|
الأرباح الأساسية للسهم الواحد (القيمة بالسنت الأمريكي)
|
2.81
|
3.65
|
(23%)
تصريح الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، Yuanqing Yang :
"لقد أوفينا بوعدنا في الربع الأخير واستأنفنا تحقيق نمو في الإيرادات على أساس سنوي، بدفعة قوية من مرونة الأعمال الأساسية وفعالية خطة التحول المعتمدة على الخدمات. واستشرافًا للمستقبل، فإن التزامنا بتنفيذ خطة الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقدراتنا في مجال الحوسبة من الجيب إلى السحابة، ومجموعة كاملة من الأجهزة الذكية، والبنية التحتية الذكية، والحلول والخدمات الذكية، جنبًا إلى جنب مع شراكاتنا مع الرواد الرئيسيين الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي، سيضمن تبوأنا مكانة بارزة تؤهلنا لاغتنام الفرص الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي."
تسريع وتيرة تفعيل الذكاء الاصطناعي
تستفيد المجموعة من فرص النمو الكبيرة التي يوفرها عصر الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص، يؤدي الاتجاه الوليد للذكاء الاصطناعي الهجين إلى زيادة الطلب مباشرةً على أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه من شأنه تحفيز دورة تحديث أخرى للصناعة، إذ يحتاج المستخدمون إلى أجهزة مصممة لتحقيق مزيد من الإبداع والإنتاجية. بالإضافة إلى الأجهزة، يعمل الذكاء الاصطناعي الهجين على زيادة الطلب على البنية التحتية الهجينة وطلب العملاء على التطبيقات والحلول والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل الاستشارات والتصميم والتطوير والصيانة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو عبر قطاعات العملاء المتعددة.
تواصل شركة Lenovo تنفيذ التزاماتها الاستثمارية في مجال الابتكار في إطار تعزيز مكانتها الفريدة في عصر الذكاء الاصطناعي. علاوةً على ذلك، يتزايد عدد موظفي البحث والتطوير على أساس سنوي بأكثر من 25% من موظفي المجموعة، بالتزامن مع المنحنى الإيجابي الذي تتخذه نسبة النفقات إلى الإيرادات على صعيد البحث والتطوير للسنة المالية بأكملها محققةً أعلى معدل لها على الإطلاق. هذا، وتعد خطة الاستثمار المستمرة، إلى جانب مجموعة كاملة من الأجهزة والبنية التحتية والحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمستعدة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والمحسنة بالذكاء الاصطناعي، أساس رؤية Lenovo المتمثلة في شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"، والتي من شأنها تغيير الطريقة التي يعيش ويعمل بها الأفراد والمؤسسات، في إطار تعزيز النمو المستدام المستقبلي للمجموعة.
تتضمن الإعلانات الأخيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجموعة شراكة مع Anaconda تهدف إلى تطوير آليات الذكاء الاصطناعي وتفعيل محطات عمل علوم البيانات العالية الأداء في شركة Lenovo، ومجموعة من الأجهزة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، والتي جرى الإعلان عنها في معرض CES السنوي، وتوسعة لمنصتها السحابية الهجينة لاعتماد الذكاء الاصطناعي مع حلول ThinkAgile الجديدة الفائقة التقارب وخوادم ThinkSystem وعرض المرونة السيبرانية الخدمية (CRaaS) الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
Solutions and Services Group (SSG) : الإيرادات القياسية والأرباح التشغيلية القياسية وتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي
الأداء في الربع الثالث من السنة المالية 23/24:
إيرادات قياسية قدرها 2.0 مليار دولار أمريكي، مصحوبةً بنمو سنوي مضاعف. وأرباح تشغيلية قياسية عالية بهامش تشغيل يتعدى 20%.
تلعب خدمات وبرمجيات الدعم المحمية دور محرك الربح الأساسي لمجموعة SSG.
المزيد من الخدمات المدارة وخدمات المشروعات والحلول الموسعة، والتي تشكل معًا ما يصل إلى 55% من إيرادات SSG، بزيادة قدرها 1.5 نقطة على أساس سنوي مع نمو متواصل على أساس سنوي على مدى 11 ربعًا متتاليًا.
الفرص المتاحة والنمو المستدام:
ثمة زخم قوي يحيط بعروض SSG الرائدة، بما في ذلك حلول أماكن العمل الرقمية (DWS) والسحابة الهجينة وحلول وخدمات الاستدامة.
جعلت SSG الهدف الرئيسي من عروضها الرائدة هو دعم صناعات رأسية معينة بحلول ذكية، فنجم عن ذلك كسب صفقات كبيرة من العملاء.
زيادة طلب العملاء على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في حالات الاستخدام الصناعية - مع الخدمات المصاحبة، مثل الاستشارات والتصميم والتفعيل - مما يؤدي إلى تعزيز نمو خدمات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.
Infrastructure Solutions Group (ISG) : اغتنام الفرص الكامنة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
الأداء في الربع الثالث من السنة المالية 23/24:
حققت ISG نموًا في الإيرادات على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي.
وصلت الإيرادات المجمعة من أعمال التخزين والبرمجيات والخدمات إلى مستوى قياسي بلغ مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن تحتفظ ISG بالمركز الثالث عالميًا على صعيد البنية التحتية للتخزين والذكاء الاصطناعي.
الفرص المتاحة والنمو المستدام:
من المتوقع أن يتطور خادم الذكاء الاصطناعي بمعدل أسرع مرتين تقريبًا من إجمالي سوق الخوادم.
تسعى ISG إلى عقد شراكات إستراتيجية رئيسية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمحفظتها.
يؤدي ازدهار آليات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع الطلب على البنية التحتية الذكية (أداء أفضل وإدارة أذكى واستهلاك أقل للطاقة). كما تحتل شركة Lenovo مكانة فريدة بفضل محفظتها الشاملة من الطرف إلى السحابة (Edge to Cloud)، وبرنامج AI Innovators، ومراكز ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تقدم حلولاً شاملة معتمدة مسبقًا تخدم صالح ازدهار الصناعة.
Intelligent Devices Group (IDG) : النمو المتواصل والقيادة الحكيمة
الأداء في الربع الثالث من السنة المالية 23/24:
شهدت IDG ربعًا سنويًا قويًا في ظل مواصلة نمو الإيرادات بفضل الإستراتيجية الواضحة والاستثمار المستمر في مجال الابتكار والتميز التشغيلي.
شهد تعافي سوق أجهزة الكمبيوتر المستمر تفوقًا لمجموعة IDG على صعيد آليات السوق، إذ حققت نموًا على أساس سنوي في الشحنات، مسجلةً أعلى حصة سوقية منذ كوفيد بنحو 24%. قطعت أمريكا الشمالية خطوات ناجحة على صعيد نمو إيرادات أجهزة الكمبيوتر على أساس سنوي بنسبة 20%.
حققت أعمال الأجهزة الإلكترونية المستثنى منها أجهزة الكمبيوتر تقدمًا مشجعًا، كما حققت أعمال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مجددًا نموًا مضاعفًا في الشحنات على أساس سنوي، وشهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السوق مسجلةً أكثر من 20 نقطة. ارتفعت شحنات الهواتف الذكية حتى 32% على أساس سنوي – بالتزامن مع نمو فائق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
الفرص المتاحة والنمو المستدام:
ستؤدي صرعة الذكاء الاصطناعي الهجين إلى زيادة طلب العملاء على الأجهزة ودورة تحديث أخرى، مما يهيئ الفرصة لتعزيز إمكانات النمو وتحسينات هامش الربح.
تسنح فرصة فريدة أمام شركة Lenovo لتطوير تجربة ذكاء اصطناعي موحدة كاملة تُعنى بالأنظمة البيئية الرقمية للمستخدمين، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
أبرز الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة ( ESG )
لقد نالت شركة Lenovo الكثير من التقدير لما حققته من إنجازات على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG) في الربع الماضي، بما في ذلك:
الحفاظ على أعلى درجة ممكنة في تصنيفات MSCI ESG السنوية بالإضافة إلى تصنيف AAA.
الحصول على الجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز الأفضل على صعيد حوكمة المؤسسات والممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG) السنوية من معهد هونج كونج للمحاسبين القانونيين المعتمدين.
إدراجها ضمن مؤشر مساواة المؤسسات لعام 2023-2024 الصادر عن مؤسسة حملة حقوق الإنسان للعام السادس على التوالي.
تحقيق أعلى نتيجة في معيار Pride Global لأماكن العمل السنوي.
|
[1] تم تعديل مقياس معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج (HKFRS) عن طريق استبعاد صافي تغييرات القيمة العادلة في الأصول المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة وإهلاك الأصول غير الملموسة الناتجة من عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم ذات الصلة بها وتأثيرات ضريبة الدخل ذات الصلة إن وجدت.
نبذة عن Lenovo
تعد Lenovo قوة تكنولوجية عالمية تبلغ عائداتها 62 مليار دولار أمريكي، وفضلاً عن ذلك فقد احتلت الرتبة رقم 217 ضمن Fortune Global 500، وتضم بين جنباتها 77,000 موظف على مستوى العالم مقدمةً خدمات لملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. إضافةً إلى ذلك، تتبنى شركة Lenovo رؤية جريئة تقتضي تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، فعمدت إلى الاستفادة من نجاحها الساحق باعتبارها أكبر شركة كمبيوتر في العالم ووسعت نطاق أعمالها ودعمت تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل والحوسبة الطرفية والسحابة والشبكة والذكاء)، بما في ذلك الخوادم ووحدات التخزين والأجهزة المحمولة والبرامج والحلول والخدمات. وبالتالي، سيسهم هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكارات شركة Lenovo الثورية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا ونجاحًا وذكاءً للجميع في كل مكان، ثم إن شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY). للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ أحدث الأخبار على StoryHub .
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LENOVO GROUP
|
|
الملخص المالي
للربع المنتهي في 31 من ديسمبر 2023
(القيمة بالمليون دولار أمريكي، باستثناء بيانات السهم الواحد)
|
|
|
|
|
|
|
|
الربع الثالث 23/24
|
الربع الثالث 22/23
|
التغيير على أساس سنوي
|
الإيرادات
|
|
15,721
|
15,267
|
3%
|
إجمالي الربح
|
|
2,601
|
2,612
|
(0)%
|
هامش إجمالي الربح
|
|
16.5%
|
17.1%
|
(0.6) نقطة
|
نفقات التشغيل
|
|
(1,988)
|
(1,862)
|
7%
|
نفقات البحث والتطوير
|
|
(547)
|
(579)
|
(6)%
|
(مدرجة ضمن نفقات التشغيل)
|
|
|
|
|
نسبة النفقات إلى الإيرادات
|
|
12.6%
|
12.2%
|
0.4 نقطة
|
الربح التشغيلي
|
|
613
|
750
|
(18)%
|
صافي الدخل/ (النفقات) الأخرى غير التشغيلية
|
|
(142)
|
(145)
|
(2)%
|
الدخل قبل حسم الضرائب
|
|
471
|
605
|
(22)%
|
الضرائب
|
|
(94)
|
(123)
|
(23)%
|
ربح الفترة
|
|
377
|
482
|
(22)%
|
الفوائد غير المسيطرة
|
|
(40)
|
(45)
|
(11)%
|
الربح العائد إلى حاملي الأسهم
|
|
337
|
437
|
(23)%
|
الربح العائد إلى حاملي الأسهم - HKFRS غير المعمول بها [1]
|
|
357
|
447
|
(20)%
|
ربح السهم الواحد (EPS) (القيمة بالسنت الأمريكي)
|
|
|
|
|
الأساسي
|
|
2.81
|
3.65
|
(0.84)
|
المخفف
|
|
2.64
|
3.44
|
(0.80)
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