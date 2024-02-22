أطعمة إفطار ترفع السكر في الدم

(MENAFN
- Al Watan) نصحت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية في لندن، بتجنب ثلاثة أطعمة في الإفطار؛ لأنها يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم:
- طبق كبير من الحبوب المغطاة بالسكر، مع حليب كامل الدسم، الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، التي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، حيث تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.
- شريحتان من الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى، الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.
- المعجنات، طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية.
- تجنب شرب كميات من العصير في الإفطار.
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