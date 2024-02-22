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أطعمة إفطار ترفع السكر في الدم

2/22/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) نصحت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية في لندن، بتجنب ثلاثة أطعمة في الإفطار؛ لأنها يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم:
- طبق كبير من الحبوب المغطاة بالسكر، مع حليب كامل الدسم، الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، التي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، حيث تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.
- شريحتان من الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى، الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.
- المعجنات، طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية.
- تجنب شرب كميات من العصير في الإفطار.

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