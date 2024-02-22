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يوم بدينا

2/22/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل بلادنا العزيزة الغالية والعالية بإذن الله تعالى المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين بذكرى عزيزة على نفوسنا وقلوبنا جميعًا في جميع أنحاء هذه البلاد، كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً، وهي ذكرى تأسيس الدولة السعودية الخالدة التي نعيشها اليوم، يوم التأسيس (يوم بدينا). تأسيس هذه البلاد من بلدة صغيرة تسمى الدرعية إلى أن أصبحت المملكة العربية السعودية، وهي مملكتنا اليوم بلاد المجد والعز والرفعة والشموخ، والتي نعيش فيها بكل فخر واعتزاز أجمل أيامنا وليالينا، ونتطلع لمستقبل أفضل عاماً بعد عام، ويوم التأسيس يوافق اليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- تعالى إمارة ((الدرعية))، وكبر طموحه السياسي لإنشاء دولة آمنة تتوسع خارج الدرعية، فبدأ بمراسلة الأقربين لنفسه من الأمراء والشيوخ لينضموا تحت إمارته ولمروءة الإمام وسيرته الحسنة وشخصيته المتدينة، وسمعته الطيبة، استجاب له عدد من رجالات ومشيخات نجد، فتأسست الدولة الفتية وتوسعت، وازداد المنضوين تحت إمارته، وهذا ما يصبوا إليه ويتمناه ذلك القائد الشجاع والرجل النبيل لتحقيق حلمه بالتوسع الجغرافي، لأنه يعلم أن ثبات حكمه منوط بتأسيس جيش للدفاع، وحراسة للأمن، وضمانة لحفظ النفس والمال والعرض، وهي من مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها. وأن يعم العدل، لأنه أساس الحكم. نقطتان أساسيتان كانت تعاني منهما منطقة نجد وكافة بلاد الجزيرة العربية الافتقار للأمن، والمظالم.
يوافق هذا العام الخميس 22 فبراير 2024 م الموافق 12 شعبان 1445 هجري........
لن أستطيع في مقال كهذا سرد التاريخ ولكنني سوف أختصر فيما يلي:
في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م تأسست الدولة السعودية الأولى وأرست الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله لهذه البلاد الملك الأمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة، نحمد الله سبحانه وتعالى على الأمن والأمان، ونحمده الذي هيأ لهذا البلد بقدرته سبحانه وتعالى حُكّامًا يخافون الله، ويحكمون بما أنزل الله، ويحكمون بمشورة المسلمين، ومجلس الشورى خير شاهد لقوله سبحانه وتعالى: (وأمرهم شورى بينهم)، من عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله تعالى- والبلاد في رفاهية وتقدم وازدهار.
والآن نعيش في عهد هذا القائد الفذ سلمان الحزم والعزم الذي قاد سفينة البلاد إلى بر الأمان رغم تلاطم الأمواج العاتية بحكمة ورؤية صائبة. رجل عمل على نصرة المظلومين ووحدة الصف العربي والإسلامي عامة، قاد هذه البلاد إلى الرقي والتقدم والازدهار.
في هذا العهد الزاهر قد شهدت بلادنا الغالية منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله - تتوالى المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتك بلادنا الشاسعة التي تعتبر شبه قارة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة وسياسات تصب في الصالح العام لبلادنا وأهلها وزائريها بصفة خاصة والأمتين العربية والإسلامية بصفة عامة، وعلى رأسها قضايا الأمة المصيرية قضية فلسطين المحتلة، وإرجاع الحق المغتصب لأهله وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، والوقوف مع جيراننا في العراق ومع اليمن ضد ميليشيات الحوثي الغاشمة وغيرها.
ويشد عضده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشخصية الفريدة، التي نالت الاحترام والتقدير عند الشعب السعودي كافة كباراً وصغاراً ورجالاً ونساءً، ونالت الاحترام عند العالمين العربي والإسلامي، وجميع قيادات العالم بصفة عامة، وتعد شخصيته من أهم الشخصيات المؤثرة عالمياً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. صاحب الرؤية 2030، وهي التي رسمت خارطة التحول الاقتصادي في البلاد إلى مسيرة تنمية وتطور وازدهار.
والأمر الملكي من والدنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية. قرار في مكانه وهو اعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، إلى يومنا هذا وهو تأصيل للانتماء لهذه البلاد الغالية ولقادتها الأوفياء الأنقياء حفظ الله بلادنا وقادتنا بحفظه.

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