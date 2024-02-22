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منتدى الإعلام... مبادرات تاهت بين أفكار و جوه متكررة

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا لم يستفز منتدى الإعلام المهنيين السعوديين في مناطق المملكة بالشكل الكافي للحضور ..قد تجد في السطور التالية بعض الجواب ..لكن الكثير منه عند الصانعين لهذا الحدث والقادرين على إثراءه أكثر وجعله مهماً بشكل أكبر.
لا يتعلق الأمر فقط بالدعوات لحضور هذا المنتدى الوطني الهام لنحو عشرة آلاف من صانعي المحتوى والاعلاميين الذي يعتقد كل واحد منهم انه يستحق ان يدعى لهكذا مناسبة وطنية متعلقة بالصنعة التي أحبها ..لذا لا لوم على الداعين في عدم القدرة على الإيفاء بتوقعات الآلاف في مكانٍ قد لا يسع الا المئات أكثرهم ممن جرى دعوتهم من خارج حدود البلاد.
لذا يمكن تجاوز فكرة الدعوات لمنتدىٍ يحاول أن يكون عالمياً وينظر للخارج مستهدفاً وضع قدمٍ في صناعة المحتوى العالمي غير أن ذلك لا يكون بالأدوات ذاتها التي لم تقنع الداخل ولم تستطع المساهمة بفعالية في تشكيل وعيه فهل بذات الادوات نذهب لصناعة نصر اعلامي في الخارج؟!.
كيف تقنعني كمهني اقبع في منطقة من مناطق المملكة وجربت مدارس الصحافة المختلفة ومارست العمل فيها بأشكاله المتعددة أن احضر قاطعا مسافات طويلة مستمعا لورشة تدريبية يقودها مذيع كان قبل أيام قليلة يحاور "بصّارة" لمدة نصف ساعة معدداً إنجازاتها في التوقعات الصحيحة مغفلاً الكثير من الدجل واللغة العامة والعائمة التي تطلقها ثم يسألها عن حظوظ المنتخب "الكومي" في بطولة الأمم ..لتزف له البشرى أن يعود مظفراً... لكنه عاد بخفي حنين.
وسأكون عائدا وغيري بخفي حنين إن كان من يتصدر مشهد المحاضرات في الإعلام نماذج لم تعط -رغم الاحترام لشخصياتها وتجاربها- أي قيمة مضافة لمجتمعات تتطور ويرتفع وعيها مع الوقت.
ومع مشاريع الانفتاح الأخاذة التي أطلقت العنان لمستويات غير مسبوقة من الإبداع الفني المصحوب باللمسة الإعلامية الذكية التي لم تخل منها السعودية في يوم من الأيام لكنها كانت دوما نهبا لعيوب اجتماعية تضع الترتيب للمصالح القائمة لمدى القرب لا مدى الكفاءة ولحساب البيدر لا لحساب الحقل.
كيف تقدم ندوة حول مكافحة التعصب الرياضي لشخصية رغم الإحترام لتاريخها إلا أنها من أكثر الشخصيات التي اضرمت نار التعصب بين الجماهير الرياضية وخلقت حالات جدلية..هل يتعلق الأمر بكونها في المثالين السابقين أسماء متاحة ومتداولة ..هولاء لن يضيفوا جمهورا جديدا للمنتدى.
بالإمكان والحدث يحاول أن يكون دوليا أن تستقطب أسماء لصحفيين عرب مهنيين وبعيدين عن التجاذبات الإقليمية ليطرحوا مرئياتهم وخبراتهم الدولية في منتدى كهذا يسعى ليكون اسماً لامعاً في منصات الإعلام العالمي.
مبادرات رائعة تقودها الوزارة ينقصها فقط عدم تكرار أخطاء الماضي في مشاريع إعلامية سعودية توقعنا أن تكون فارقة لنجدها تمشي على خطى من سبقوها في ذات الأخطاء لتحصد ذات النتائج.
ما يحصل حالياً هو رغبة حقيقية واضحة في تحول مسيرة الإعلام السعودي يقودها وزير شهدت شخصيا خطوات تطويره لصحف رأس تحريرها وقادها الصحافي سلمان الدوسري فعلا لشكل جديد من أشكال الإعلام الحديث والتفاعلي والقادر على التعبير بحرفية المهني عن أهداف الوطن، وكذا الحال لأحد أهم صناع التحول الإعلامي في هذا التوقيت الصحفي علي الزيد بخبراته الميدانية والإدارية.
لعل مبادرة سعوديبيديا لتوثيق سير الشخصيات في المملكة هي واحدة من أبرز هذه المبادرات التي اضاعها زحام المنتدى ..لكنها بحاجة وغيرها من المبادرات لروح وثابة جديدة تخلق الفرق وتعطي الإضافة.

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