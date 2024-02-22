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دولة استثنائية كريمة

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نحتفل في هذا اليوم بمناسبة وطنية بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسست منذ ثلاثة قرون عريقة وأصبح كياناً يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار وفي هذا اليوم يحق لنا جميعاً أن نفخر بهذا التاريخ العريق والإنجازات التي سطرها قيادة هذا الوطن وقدرتهم على توحيد أجزاء هذه البلاد المترامية الأطراف تحت راية التوحيد بداية من الدولة السعودية الأولى وصولاً إلى هذه الدولة الكريمة الدولة السعودية الثالثة المملكة العربية السعودية التي أثبتت للعالم أنها دولة استثنائية كريمة قامت على أسس ومرتكزات ثابتة .
إن الاحتفاء بيوم التأسيس نؤكد فيه على اعتزازنا الكبير بقيادتنا الرشيدة وبما أرسته من الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية للملكة العربية السعودية التي أرساها جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه فتوالت إنجازات الملوك من بعده إلى أن وصلنا لما نشهده اليوم بفضل الله من قوة وتمكين ونفخر اليوم بحاضر مزدهر بُني على تاريخ وحضارة أصيلة في هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وأدامهما للمملكة العربية السعودية فَخرًا ونحن ننعم بالأمن والاستقرار والوحدة .

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