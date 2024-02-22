دولة استثنائية كريمة

(MENAFN
- Al Watan) نحتفل في هذا اليوم بمناسبة وطنية بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسست منذ ثلاثة قرون عريقة وأصبح كياناً يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار وفي هذا اليوم يحق لنا جميعاً أن نفخر بهذا التاريخ العريق والإنجازات التي سطرها قيادة هذا الوطن وقدرتهم على توحيد أجزاء هذه البلاد المترامية الأطراف تحت راية التوحيد بداية من الدولة السعودية الأولى وصولاً إلى هذه الدولة الكريمة الدولة السعودية الثالثة المملكة العربية السعودية التي أثبتت للعالم أنها دولة استثنائية كريمة قامت على أسس ومرتكزات ثابتة .
إن الاحتفاء بيوم التأسيس نؤكد فيه على اعتزازنا الكبير بقيادتنا الرشيدة وبما أرسته من الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية للملكة العربية السعودية التي أرساها جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه فتوالت إنجازات الملوك من بعده إلى أن وصلنا لما نشهده اليوم بفضل الله من قوة وتمكين ونفخر اليوم بحاضر مزدهر بُني على تاريخ وحضارة أصيلة في هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وأدامهما للمملكة العربية السعودية فَخرًا ونحن ننعم بالأمن والاستقرار والوحدة .
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