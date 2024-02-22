Thursday, 22 February 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الثقافة تُطلق مسابقة 1727 تزامناً مع الاحتفاء بيوم التأسيس

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاقها لمسابقة "1727" ابتداءً من اليوم، وتستمر حتى الـ 24 من فبراير الجاري، حيث ستستقبل مشاركات عموم الجمهور من خلال منصةٍ إلكترونية ،وبجوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 ألف ريال، وتتضمن أسئلة عن تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- في عام 1727م، وما يُمثّله هذا اليوم من فخرٍ كبير لدى السعوديين.
وتتضمن المسابقة التي تأتي ضمن احتفاء الوزارة بيوم التأسيس، أسئلة متنوعة تدور في مجموعها حول يوم التأسيس، ودلالاته المعرفية والتاريخية، حيث سيكون أمام كل مشارك ثمانية أسئلة مُقسَّمةً على أربع مراحل، لكل مرحلة منها سؤالين، وبعد إكمال كل مرحلة بنجاح، يتأهل المشتركون الذين يجيبون على الأسئلة كاملةً للدخول في السحب، على أن تختار المسابقة 100 فائز بشكلٍ عشوائي وسيحصل كلّ واحدٍ منهم على مبلغ ألف ريال.
وتأتي هذه المسابقة ضمن باقة من الأنشطة والفعاليات التي تُقدمها وزارة الثقافة في يوم التأسيس للاحتفاء بقيمته الرمزية للدولة السعودية، وبدلالاته ومعانيه الوطنية الراسخة، والتي تشمل فعاليات في مختلف مناطق المملكة تستهدف شرائح المجتمع كافة.

MENAFN22022024000089011017ID1107888073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث