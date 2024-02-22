Thursday, 22 February 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير من قياس سكر الدم باستخدام الساعات الذكية

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من استعمال الساعات أوالخواتم الذكية التي تدعي قياس مستويات السكر في الدم.
منوهة أن استخدامها للأغراض الطبية دون عملية وخز المستخدم قد تكون خطيرة، ودعت إلى تجنبها.
وبحسب وكالات الأنباء العالمية فإن تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ينطبق على أي ساعة أو خاتم تدعي قياس مستويات الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية، بصرف النظر عن علامتها التجارية.
كما أكدت أنها، لم تجِز أو تمنح موافقتها على أي ساعة ذكية أو خاتم ذكي مخصص لقياس أو تقدير الجلوكوز في الدم بمفرده، مشرة إلى أنها لم تقم بتقييم سلامتها أو فعاليتها.
ونوهت إدراة الغذءا والدواء ، أن هذا التحذير لا يشمل تطبيقات الساعات الذكية المرتبطة بأجهزة الاستشعار، كأنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة و التي تقيس نسبة السكر في الدم بشكل مباشر.
كما أكدت الإدارة، أن القراءات غير الدقيقة لمستوى السكر في الدم من خلال هذه الساعات يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في التعامل مع المرض، مثل تناول جرعة غير مناسبة من الأنسولين وغيره من الأدوية التي تعمل على خفض مستويات السكر بسرعة.

MENAFN22022024000089011017ID1107888072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث