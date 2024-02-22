تحذير من قياس سكر الدم باستخدام الساعات الذكية

(MENAFN
- Al Watan) حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من استعمال الساعات أوالخواتم الذكية التي تدعي قياس مستويات السكر في الدم.
منوهة أن استخدامها للأغراض الطبية دون عملية وخز المستخدم قد تكون خطيرة، ودعت إلى تجنبها.
وبحسب وكالات الأنباء العالمية فإن تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ينطبق على أي ساعة أو خاتم تدعي قياس مستويات الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية، بصرف النظر عن علامتها التجارية.
كما أكدت أنها، لم تجِز أو تمنح موافقتها على أي ساعة ذكية أو خاتم ذكي مخصص لقياس أو تقدير الجلوكوز في الدم بمفرده، مشرة إلى أنها لم تقم بتقييم سلامتها أو فعاليتها.
ونوهت إدراة الغذءا والدواء ، أن هذا التحذير لا يشمل تطبيقات الساعات الذكية المرتبطة بأجهزة الاستشعار، كأنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة و التي تقيس نسبة السكر في الدم بشكل مباشر.
كما أكدت الإدارة، أن القراءات غير الدقيقة لمستوى السكر في الدم من خلال هذه الساعات يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في التعامل مع المرض، مثل تناول جرعة غير مناسبة من الأنسولين وغيره من الأدوية التي تعمل على خفض مستويات السكر بسرعة.
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