Thursday, 22 February 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق الأسبوع الأخير من برنامج التدريب الفلسفي

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق الأسبوع الأخير من برنامج التدريب الفلسفي المكثف في دورته الثانية لعام ٢٠٢٤م وهو مبادرة من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع جمعية الفلسفة ، يهدف إلى تطوير مهارة الكتابة الفلسفية المتقدمة. قدم فيها البنية الأساسية لكتابة المقال أو الأطروحة الفلسفية وتقديم نماذج من الأعمال الفلسفية للتطبيقات العملية،
وإثراء المكتبة السعودية بالمنتجات الفلسفية الوطنية.
وفي لقاء لصحيفة "الوطن" مع المدرب المشارك في البرنامج د. شايع الوقيان قال :
أستطيع القول أننا أنجزنا أهم الأهداف التي سعى البرنامج إلى تحقيقها.
كما تحدث مجموعة من المتدربين عن تجربتهم الخاصة في البرنامج حيث قال المتدرب محمد السبيعي:
هذا البرنامج جاء كمرحلة أولية لردم هوّة كبيرة خلّفها غياب الدراسة الأكاديمية للفلسفة في جامعاتنا الفترة الماضية، وأستبشر بنقلة في الفكر الفلسفي السعودي موازٍ للنقلة التي نشهدها في مجالات متعددة بفضل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتعبر المتدربة ندى القحطاني: البرنامج التدريبي فاق التوقعات في جودة بناءه، وإخلاص القائمين عليه ملحوظ، وقد قدم لي كثيرًا من المعارف والرؤى، وأدوات عملية نافعة للكتابة.
كما تؤكد المتدربة رشا المسعود قائلة: كانت تجربة مثيرة ومفيدة بالنسبة لي، لقد صقل فيني مهارة التحليل والتفكير النقدي، ومنحني فرصة التواصل وتبادل الآراء والأفكار، إنني ممتنة لهذه الفرصة الذهبية التي أتيحت لي .
ويختتم المتدرب عيد الناصر قائلا: ما يميز هذا البرنامج هو انفتاحه العلمي على مختلف الأفكار الفلسفية المهمة في العالم قدمت بأسلوب ممتع وشيق وبصيغة منفتحة اعتمدت على الحوارات التشاركية.

MENAFN22022024000089011017ID1107888071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث