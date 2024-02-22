9.7 مليارات ريال انخفاضا في القروض الاستهلاكية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت القروض الاستهلاكية الشخصية للأفراد انخفاضا سنويا بلغ خلال العام الماضي 9.7 مليارات ريال وهو الانخفاض السنوي الأول منذ حوالي 10 سنوات، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعا مستمرا في القروض الاستهلاكية للأفراد.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي انخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 2.2% منخفضة من 451.5 مليار ريال في الربع الرابع 2022 إلى 441.8 مليار ريال تم تسجيلها في الربع الرابع 2023، بمقابل ارتفاع قروض البطاقات الائتمانية بنسبة بلغت 17.3%.
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