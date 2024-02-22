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9.7 مليارات ريال انخفاضا في القروض الاستهلاكية

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت القروض الاستهلاكية الشخصية للأفراد انخفاضا سنويا بلغ خلال العام الماضي 9.7 مليارات ريال وهو الانخفاض السنوي الأول منذ حوالي 10 سنوات، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعا مستمرا في القروض الاستهلاكية للأفراد.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي انخفاض القروض الاستهلاكية بنسبة 2.2% منخفضة من 451.5 مليار ريال في الربع الرابع 2022 إلى 441.8 مليار ريال تم تسجيلها في الربع الرابع 2023، بمقابل ارتفاع قروض البطاقات الائتمانية بنسبة بلغت 17.3%.

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