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8.55% نموا بسوق التحليلات الجغرافية بالمملكة

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير تحليلي حديث أن ترتفع سوق التحليلات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 8.55% خلال الفترة من 2024 إلى 2032.
حسب تقرير لمجموعة IMARC بعنوان ((تقرير سوق التحليلات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية حسب النوع والاستخدام النهائي والمنطقة الجغرافية)).
ووضع التقرير عددا من العوامل المؤثرة على نمو صناعة التحليلات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية تمثلت في المبادرات والاستثمارات الحكومية، والتقدم التكنولوجي والتكامل مع التقنيات الناشئة، ومشاركة القطاع الخاص وتعاونه.
الاستثمارات الحكومية
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية كانت محركا رئيسيا في نمو سوق التحليلات الجغرافية المكانية. من خلال مبادرة رؤية 2030، وتركز المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. تتطلب هذه الرؤية الاستراتيجية بطبيعتها تكامل التحليلات الجغرافية المكانية عبر مختلف القطاعات. تعتمد الاستثمارات الحكومية في مشاريع المدن الذكية، مثل تطوير نيوم، إضافة إلى ذلك، تتبنى الوكالات الحكومية في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد التقنيات الجغرافية المكانية لمسح الأراضي وإدارة الكوارث وإدارة الموارد الطبيعية، مما يزيد من نمو السوق.
التقنيات الناشئة
مضيفا أن دمج التحليلات الجغرافية المكانية مع التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة يعد عاملا مهما آخر يغذي نموها في المملكة العربية السعودية، وتعمل عمليات التكامل هذه على تعزيز قدرات التحليلات الجغرافية المكانية، مما يجعلها أكثر كفاءة ودقة، حيث يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليلات الجغرافية المكانية في معالجة كميات كبيرة من البيانات المكانية لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات مثل التخطيط الحضري والزراعة والمراقبة البيئية. كما يساهم الاستخدام المتزايد لصور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الطائرات دون طيار للحصول على البيانات الجغرافية المكانية في المملكة العربية السعودية في نمو السوق. يسمح هذا التقدم التكنولوجي ببيانات جغرافية مكانية أكثر دقة وحداثة.

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