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وزارة الداخلية تشارك بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية احتفاء بيوم التأسيس

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية من رؤية وإنتاج الوزارة، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 من شهر فبراير في كل عام، تحت عنوان (الإنسان والأرض)، المقام في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، خلال الفترة ( 21-22 فبراير 2024)، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 4:30 مساءً، والعرض الثاني الساعة 8:30 مساءً.
ويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة المواطن منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_152853_044-->

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