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رحلة خاصة بيوم التأسيس من جدة إلى الرياض برعاية المعهد الملكي للفنون التقليدية

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) للمرة الأولى في تاريخها، أطلقت الخطوط السعودية رحلة حملت الرقم 1727، نقلت ركابها من جدة إلى العاصمة الرياض، حيث عاشوا على متنها تجربة تفاعلية خاصة مع يوم التأسيس، قدمها المعهد الملكي للفنون التقليدية ((ورث)).
وغطت التجربة كافة تفاصيل الرحلة، بدءاً من تصميم وطباعة بطاقات صعود خاصة، وصولاً إلى تقديم هدايا تذكارية فنية، تعرف بالمعهد والفنون التقليدية.
وسلطت التجربة المبتكرة الضوء بوضوح على تعلق الجماهير السعودية بالفنون التقليدية، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع منوعة تحاكي تجربة الركاب على متن الرحلة، حيث وثق عدد كبير منهم أبسط التفاصيل الاستثنائية للرحلة الخاصة التي منحت ركابها إلى جوار الهدايا التذكارية تجربة حصرية.
وبصورة أوسع، شكلت الرحلة 1727 خطوة إضافية في مسيرة "ورث" الساعية إلى التعريف بالفنون التقليدية، إذ وظف المعهد حضوره الإعلامي في يوم التأسيس كفرصة استثنائية للتعريف بواحد من أهم الفنون المتمثل بحرفة صناعة الأبواب النجدية، عاكساً قيمة هذا الفن في التعبير عن الكثير من المفاهيم التي رافقتنا على مدار القرون، وعلى رأسها الكرم والضيافة والإبداع.
وإضافة إلى التعريف بالفنون، تسهم هذه التجارب التفاعلية في منح الفنانين والحرفيين السعوديين فرصة تحقيق الرواج والالتقاء بالجماهير وتوظيف مهاراتهم، ما يحقق جزءاً من أهداف المعهد المتمثلة في تطوير وتمكين الكوادر الفنية السعودية ومنح الفنون فرصة أوسع للانتشار.
وكان المعهد الملكي للفنون التقليدية أطلق مطلع الشهر الجاري هويته الجديدة تحت مسمى ورث، في حفل خاص صاحبه الإعلان عن استراتيجية المعهد التي كشفت عن عمق التجربة الفنية التي يسعى المعهد إلى تقديمها عبر بناء مجتمع حيوي متكامل ومترابط قادر على منح الفنون أوسع فرصة للانتشار المحلي والعالمي، والتعريف بهذا الإرث عبر تطوير الكوادر، وتقديم البرامج الأكاديمية لبناء جيل فناني المستقبل، بما يضمن استدامة الفنون المحلية، ويعكس
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