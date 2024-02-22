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الأزياء التراثية تستهوي المحتفلين بيوم التأسيس

2/22/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) عكست الأزياء الشعبية فرحة الأطفال خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ومعايشتهم تراث المملكة، وإرث الأجداد، مبدين سعادتهم بأزيائهم الشعبية التقليدية التي يرتدونها، وأنشطتهم التراثية التي يمارسونها داخل الفعالية.
وارتدى المحتفلون أزياءهم الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل، الذي ترجع جذوره إلى الدولة السعودية الأولى.
وتباينت الأزياء التي ارتداها الأطفال والفتيات والشباب في يوم التأسيس، إشارة إلى تناغم الثقافات بين مناطق السعودية، إلى جانب الحرص على تأصيل التراث القديم الذي كان حاضراً بكل قوة في كافة احتفالات المملكة اليوم، ما يعزز الانتماء الثقافي لتاريخ السعودية منذ 300 notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_184645_231-->

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