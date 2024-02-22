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الملك يرعى انطلاق بطولة كأس السعودية 2024 لسباقات الخيل غدا

2/22/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقام النسخة الخامسة من بطولة "كأس السعودية" 2024 لسباقات الخيل، يومي الجمعة والسبت 23 و24 فبراير الجاري، الذي يعد أغلى حدثا فروسي في العالم بجوائزه المالية التي تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار.
وقال الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بهذه المناسبة، أن "كأس السعودية" أصبح حدثا بارزا وأيقونة نجاح في المملكة على عدة أصعدة، حيث تشارك من خلاله الثقافية، والتجارية، والأزياء، والموضة بالإضافة إلى الجانب الفني، كما أنه أداة تعريف، وجذب لتاريخ وثقافة المملكة بمختلف مناطقها، التي تتميز بتاريخ وحياة ثقافية متنوعة وشاملة.
وعد سموه رعاية الملك مصدر فخر ودليل على حرص القيادة، على الدعم الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي الذي سخر سمو ولي العهد له جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه حتى أصبح محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_153617_232-->

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