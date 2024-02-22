الملك يرعى انطلاق بطولة كأس السعودية 2024 لسباقات الخيل غدا

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقام النسخة الخامسة من بطولة "كأس السعودية" 2024 لسباقات الخيل، يومي الجمعة والسبت 23 و24 فبراير الجاري، الذي يعد أغلى حدثا فروسي في العالم بجوائزه المالية التي تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار.
وقال الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بهذه المناسبة، أن "كأس السعودية" أصبح حدثا بارزا وأيقونة نجاح في المملكة على عدة أصعدة، حيث تشارك من خلاله الثقافية، والتجارية، والأزياء، والموضة بالإضافة إلى الجانب الفني، كما أنه أداة تعريف، وجذب لتاريخ وثقافة المملكة بمختلف مناطقها، التي تتميز بتاريخ وحياة ثقافية متنوعة وشاملة.
وعد سموه رعاية الملك مصدر فخر ودليل على حرص القيادة، على الدعم الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي الذي سخر سمو ولي العهد له جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه حتى أصبح محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240222_153617_232-->
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